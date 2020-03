KNVB vindt data voor AZ - Feyenoord en FC Utrecht - Ajax

De KNVB heeft een datum gevonden voor AZ - Feyenoord en FC Utrecht - Ajax, zo communiceert de voetbalbond via de officiële kanalen. Het duel tussen AZ en Feyenoord wordt ingehaald op 8 april, wanneer er in Alkmaar om 18.45 uur zal worden afgetrapt. Een dag later staat in De Galgenwaard het treffen tussen FC Utrecht en Ajax op het programma, dat om 19.15 uur zal beginnen.

De wedstrijden stonden aanvankelijk gepland voor zondag 9 februari, maar werden toen afgelast door storm Dennis. De KNVB stelt dat ‘door de extreme weersomstandigheden de veiligheid in het geding kon komen van degenen die van en naar het stadion moesten reizen’. Doordat AZ en Ajax tot vorige week nog actief waren in de Europa League, was het lastig om een nieuwe datum te prikken. Na de Europese uitschakeling van beide clubs zijn ‘alle clubs, lokale overheden en overige betrokkenen in overleg de betreffende nieuwe speeldata overeengekomen’.

Dat AZ en Feyenoord om 18.45 uur aftrappen, heeft te maken met de Champions League-wedstrijden later op de avond. De UEFA staat niet toe dat competitiewedstrijden overlappen met Champions League-duels. FC Utrecht - Ajax overlapt een dag later wel met de wedstrijden in de Europa League door de aanvangstijd van 19.15 uur, doordat de UEFA hier ‘bij hoge uitzondering’ wel toestemming voor verleend heeft.

De KNVB maakt tegelijkertijd bekend dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente op zondag 15 maart om 14.30 uur zal worden afgewerkt. Wegens de Europese verplichtingen van de Amsterdammers zou het duel aanvankelijk om 20.00 uur beginnen, maar daar ziet men na de uitschakeling door het Spaanse Getafe nu geen aanleiding meer hiervoor.