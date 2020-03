Protest Almere City pakt verkeerd uit: Jong AZ van gelijkspel naar zege

Almere City zal spijt hebben van het besluit om bij de KNVB aan te kloppen om het duel met Jong AZ over te spelen. Waar de wedstrijd eind januari nog in 3-3 eindigde, gingen de bezoekers maandagavond met 3-1 onderuit bij de Alkmaarders. Almere kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar in de slotfase trok het team van Michel Vonk de overwinning naar zich toe.

De wedstrijd tussen Jong AZ en Almere City moest worden overgespeeld vanwege een fout bij de KNVB. In het duel van 27 januari speelde Kenzo Goudmijn mee aan de kant van Jong AZ, terwijl hij geschorst was. Door een foutieve registratie van het aantal gele kaarten was hij ten onrechte als speelgerechtigd aangemerkt. Almere City tekende bezwaar aan en werd in het gelijk gesteld, waardoor het duel opnieuw afgewerkt moest worden. Maandagavond was het zover en aan de kant van de thuisploeg had trainer Michel Vonk de beschikking over een groot aantal spelers dat zondagavond met het eerste elftal succes boekte op bezoek bij Ajax (0-2). Yukinari Sugawara, Hakon Evjen, Ferdy Druijf en Albert Gudmundsson verschenen in de basis tegen Almere City. Laatstgenoemde maakte zijn rentree bij de beloften van AZ.

Het spel golfde op en neer in de eerste 45 minuten en de beste kansen waren de bezoekers. Jong AZ-doelman Jasper Schendelaar voorkwam een tegendoelpunt doordat hij met een geweldige reflex een inzet van Mees Kaandorp uit de doelmond bokste. Vlak voor rust was het alsnog raak voor Almere City. Gudmundsson liet Kaandorp uit zijn rug weglopen en de aanvaller van de ploeg van trainer Ole Tobiassen had een afgemeten voorzet op Thomas Verheydt in huis. De sterke spits kopte raak bij de tweede paal: 0-1. Na rust kreeg Almere City kansen om de score uit te breiden, maar Schendelaar stond zijn mannetje en hield zijn ploeg op de been.

Met nog een klein kwartier op de klok kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Vanuit een voorzet van Sugawara kopte Druijff de 1-1 tegen de touwen. Niet lang daarna werd het zelfs 2-1 na een fraaie combinatie tussen Felix Correia en Thijs Oosting. Laatstgenoemde schoot de bal vanuit de lucht van dichtbij onhoudbaar binnen. In de slotfase wist Almere City de nederlaag niet te voorkomen. Doelman Joshua Smit ging met een hoekschop in blessuretijd nog mee naar voren, maar werd geklopt in de counter. De eindstand werd bepaald door Zakaria Aboukhlal.