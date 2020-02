Jasper Cillessen maakt na bijna drie maanden rentree bij Valencia

Jasper Cillessen begint zaterdagmiddag weer eens in de basis als Valencia het opneemt tegen Real Betis. De Nederlandse doelman stond voor het laatst begin december onder de lat bij los Che. De sluitpost kampte sindsdien met een aantal blessures en moest ook een paar keer op de bank plaatsnemen.

Cillessen krijgt nu echter weer de voorkeur boven concurrent Jaume Domènech. Valencia zou een zege op Real Betis goed kunnen gebruiken, aangezien het er in zijn laatste drie competitieduels niet in slaagde om te winnen. Tussendoor werd bovendien ook van Granada verloren in de Copa del Rey, terwijl Atalanta in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 4-1 te sterk was.

De club uit de sinaasappelstad bezet momenteel de achtste plek in LaLiga. Het eerste fluitsignaal in het Mestalla zal zaterdagmiddag om 16.00 uur klinken.

Opstelling Valencia: Cillessen; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Gameiro, Maxi Gómez.