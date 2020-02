Anita laat Jong Ajax achter zich en vindt na halfjaar nieuwe werkgever

Vurnon Anita heeft een nieuwe club gevonden. CSKA Sofia meldt via de officiële kanalen dat de middenvelder vrijdag succesvol medisch gekeurd is en zich vervolgens tot het einde van het seizoen aan de Bulgaarse topclub heeft verbonden. De twee partijen hebben bovendien de optie om de samenwerking te verlengen.

Anita dook eerder deze week al op in Sofia en de middenvelder en club zijn er nu in geslaagd om tot een akkoord te komen. De drievoudig international van het Nederlands elftal was transfervrij, nadat begin september zijn contract bij Leeds United werd ontbonden. Anita speelde zijn laatste wedstrijden namens Willem II, waar hij vorig seizoen op huurbasis actief was.

De dertigjarige middenvelder hield in de afgelopen maanden zijn conditie op peil bij de beloften van zijn voormalige werkgever Ajax. Anita hoopt daarom dat hij meteen een impact kan maken bij CSKA: “Ik ben erg blij dat alles goed is gekomen en dat ik voor CSKA ga spelen. Ik heb de ambitie om snel in de selectie te integreren en ik wil helpen om dit seizoen af te sluiten met een prijs.”

“Iedereen heeft me hartelijk welkom geheten en ik denk niet dat ik problemen zal hebben om me aan te passen. Ik voel me fysiek ook goed, aangezien ik de afgelopen maanden hard heb getraind bij Ajax”, laat hij optekenen via de kanalen van zijn nieuwe werkgever. CSKA wordt voor Anita zijn derde werkgever in het buitenland, na Newcastle United en Leeds. In Nederland speelde hij voor Ajax en Willem II.