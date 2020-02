Verbazing bij Onana: ‘Misschien heeft Ten Hag dat gevoel, maar ik niet’

Erik ten Hag repte zondag na de 1-0 nederlaag tegen Heracles Almelo over een sportieve crisis bij Ajax. André Onana deelt de mening van zijn trainer zeker niet. De doelman zoekt liever naar oorzaken voor de sportieve crisis en blijft ondanks alles positief naar de toekomst kijken, ondanks de uitschakeling in de tweede ronde van de Europa League door toedoen van Getafe.

"Soms win je, soms verlies je", wordt Onana na de 2-1 overwinning op Getafe geciteerd door Voetbal International. De kritische woorden van Ten Hag van bijna een week geleden doen de sluitpost dan ook niet veel. "Het is te makkelijk om alleen maar naar de slechte dingen te kijken. Jullie (de journalisten, red.) hebben jullie meningen en mogen zeggen wat jullie willen, ik respecteer de mening van iedereen. Maar zo zit het niet. Soms spelen we goed, en soms shit."

Het woord ‘crisis’ komt dan ook niet voor in het woordenboek van Onana. "Nee, nee", benadrukt de Ajacied. "Ik kan niet voor de trainer praten, natuurlijk. Ik vind het geen crisis, nee. We hebben veel geblesseerden, er zijn een hoop jongens afwezig. Dat moet je ook meenemen", verwijst hij naar de afwezigheid van onder meer Hakim Ziyech of David Neres. Onana kan de situatie naar eigen zeggen goed inschatten. "Ik ben een van de leiders van deze ploeg en ik merk de spirit en de mentaliteit. We zijn calm and cool. Nogmaals: jullie moeten maar met de trainer gaan praten. Misschien heeft hij dat gevoel, maar ik niet."

Ajax treft zondag titelconcurrent AZ, terwijl woensdag FC Utrecht de tegenstander is in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Het kan weleens een zware week worden voor de Amsterdamse club, weet ook Onana. "Tja, dat is mogelijk. Maar weet je? Als je het mij vraagt, dan slopen we iedereen. Dus misschien ben ik niet de juiste speler om dit soort vragen aan te stellen, haha", besluit de doelman met een kwinkslag.