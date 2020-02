AD: Van Bronckhorst greep met miljoenenbod mis bij Feyenoord

Sam Larsson staat op het punt om Feyenoord in te ruilen voor Dalian Professional Football Club. De Zweedse buitenspeler vertrekt voor ruim vijf miljoen euro naar de Chinese club waar Rafael Benítez trainer is. Volgens het Algemeen Dagblad heeft ook Giovanni van Bronckhorst een poging gewaagd om Larsson in huis te halen. Een bod van Guangzhou R&F werd afgewezen.

De krant schrijft vrijdag dat Guangzhou R&F vorige week aanklopte met een bod van vier miljoen euro voor Larsson. Omdat Luis Sinisterra geblesseerd was geraakt en dit seizoen niet meer in actie kan komen, werd het bod van de hand gewezen door de Rotterdammers. Toen Dalian vervolgens op de stoep stond met vijf miljoen euro, wilde Feyenoord dat bod onder geen beding laten lopen, zo klinkt het. De Eredivisie-club houdt niet het hele bedrag over, want een miljoen euro gaat naar sc Heerenveen, de vorige club van Larsson.

In aanvallend opzicht is de spoeling dun bij Feyenoord. Trainer Dick Advocaat had tegen Fortuna Sittard geen echte aanvaller op de bank zitten, terwijl de club vlak voor de kraker van zondag tegen PSV Larsson laat vertrekken. Desondanks noemt het Algemeen Dagblad de verkoop van de Zweed ‘volstrekt logisch’. Er wordt gewezen naar de contractsituatie van de 26-jarige aanvaller. Na dit seizoen zou hij zijn laatste contractjaar zijn ingegaan. Bijtekenen was voor beide partijen geen optie en een transfervrij vertrek evenmin. Het bod van Dalian kwam dan ook op een goed moment.

De verkoop van Larsson zou ook gedaan worden met oog op volgend seizoen. Feyenoord wil Advocaat zover krijgen dat hij nog een jaar doorgaat als trainer. Met de transferinkomsten kan er een beeld met perspectief geschetst worden. Volgens de krant is het aannemelijk dat Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia en Rick Karsdorp vertrekken. Bovendien valt het niet uit te sluiten dat aanvoerder Steven Berghuis verkocht gaat worden.

Zonder Larsson en door de blessure van Sinisterra heeft Feyenoord geen linksbuiten meer over. Daarom is de verwachting dat linksback Ridgeciano Haps tegen PSV op de linkerkant wordt geposteerd. Hij was in de jeugd van AZ linksbuiten, speelde deze maand al een helft bij Jong Feyenoord op deze positie en deed dat afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard een halfuur.