Kranten halen uit naar Ajacieden: ‘Dat was een misrekening van Ten Hag’

Ajax won donderdagavond met 2-1 van Getafe, maar de overwinning was na de 2-0 nederlaag in Spanje niet voldoende om door te gaan in de Europa League. De Nederlandse kranten zagen dat de ploeg van Erik ten Hag zich wederom heeft laten meeslepen in het spel en theater van de opponent. 'De spelers bleken niets te hebben geleerd van de lessen in Spanje en verloren opnieuw hun hoofd', zo stelt De Telegraaf vast.

Het dagblad constateert dat de ploeg van José Bordalás vanaf de eerste minuut aan het duikelen en tijdrekken was. 'André Onana moest meerdere keren tientallen meters uit zijn doel komen om opgefokte ploeggenoten, met Donny van de Beek voorop, tot kalmte te manen. Dat zelfs Ten Hag zich liet gaan, voor de Getafe-bank verhaal ging halen bij zijn collega José Bordalas en geel incasseerde, was misschien wel het meest schrijnend', aldus de krant.

Ook het Algemeen Dagblad zag schwalbes, gezanik en tijdrekken op een frustrerende avond voor Ajax. 'De wedstrijd is twee minuten onderweg als Marc Cucurella alweer twee keer op de grond ligt. Ook de huurling van Barcelona heeft zich stellig voorgenomen niets aan te trekken van het snerpende gefluit in de Johan Cruijff Arena. Getafe is Getafe. En al helemaal als het een voorsprong te verdedigen heeft.'

De Volkskrant zag dat de 'komedianten van Getafe' slaagden in hun missie om Ajax te frustreren. 'Onvolwassen. Niet bestand tegen provocaties. Fysiek afgetroefd. Al bleef Ajax strijden en was het spel van de koele, stijlvolle spelmaker Carel Eiting een lust voor het oog. Maar toch ook: naïviteit. Denken dat het Jong Ajax is, of de A1. Dat is trouwens niet eens onbegrijpelijk, want sommigen zijn ook Jong Ajax of A1.'

Ten Hag: 'Bijna onmogelijk om rustig te blijven tegen dit soort ploegen'

De krant stelt dat verdediger Lisandro Martínez zich 'kinderlijk eenvoudig' liet wegzetten bij de 0-1. 'Bij Martínez en de weke Perr Schuurs, het centrum, begon al veel ellende, door eindeloos balverlies en verloren duels. Gelukkig speelde Carel Eiting op het middenveld. Rustig en goed aan de bal. Behoorlijk voetbal was nauwelijks te zien. Dusan Tadic en Ryan Babel, de routiniers, kwamen weer nauwelijks in het spel voor.'

Het Parool vindt eveneens dat Martínez stond te slapen bij de tegentreffer. 'Jaime Mata had een halve meter voorsprong op de Argentijn en kreeg de bal gelukkig mee na een halve interceptie van Martínez. Onana was kansloos op de intikker. Ten Hag dacht dat het beter was om Daley Blind als linksback op te stellen, als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. Een misrekening. Martínez kwam niet meer over zijn fout heen. In de tweede helft draaide Ten Hag de rollen alsnog om.'