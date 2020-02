Wanneer is de loting voor de achtste finales van de Europa League?

Rangers FC was woensdag de eerste club die zich plaatste voor de achtste finales van de Europa League. Donderdagavond worden de overige vijftien clubs bekend als de returns in het Europese clubtoernooi worden afgewerkt. Ajax en AZ maken nog kans om zich bij de laatste zestien te voegen. Mochten de nummers een en twee van de Eredivisie daarin slagen, dan kan er uitgekeken worden naar de loting van vrijdag.

Rangers won vorige week op eigen veld met 3-2 van SC Braga en reisde derhalve met vertrouwen af naar Portugal. De ploeg van manager Steven Gerrard was woensdag opnieuw te sterk. Ondanks een gemiste strafschop van Ianis Hagi wonnen de bezoekers met 0-1 door een goal van Ryan Kent. Voor het eerst sinds 2011 voegde de Schotse topclub zich bij de laatste zestien van Europa.

Erik ten Hag neemt geen risico: 'We gaan Ziyech dit seizoen nog nodig hebben'

AZ komt donderdagavond om 18.55 uur in actie tegen LASK Linz. De eerste ontmoeting in Alkmaar eindigde vorige week in een 1-1 gelijkspel, waardoor het team van trainer Arne Slot nog een goede kans heeft om de volgende ronde te bereiken. Voor Ajax wordt het een stuk lastiger, daar vorige week met 2-0 werd verloren op bezoek bij Getafe.

Wanneer is de loting voor de Europa League?

De loting voor de achtste finales van de Europa League vindt plaats op vrijdag 28 februari. De loting begint om 13.00 uur (Nederlandse tijd) en wordt verricht in het Zwitserse Nyon.

In tegenstelling tot de zestiende finales, is in de komende ronde geen enkel team geplaatst of ongeplaatst. Alle clubs kunnen elkaar dan ook treffen. Mochten Ajax en AZ de volgende ronde bereiken, dan is een confrontatie tussen de twee ploegen mogelijk.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de achtste finales?

Club Land Rangers FC Schotland Wolverhampton/Espanyol Engeland/Spanje Getafe/Ajax Spanje/Nederland Bayer Leverkuesen/FC Porto Duitsland/Portugal FC Kopenhagen/Celtic Denemarken/Schotland APOEL Nicosia/FC Basel Cyprus/Zwitserland Cluj/Sevilla Roemenië/Spanje Olympiacos/Arsenal Griekenland/Engeland AZ/LASK Linz Nederland/Oostenrijk Club Brugge/Manchester United België/Engeland Ludogorets/Internazionale Bulgarije/Italië Eintracht Frankfurt/Red Bull Salzburg Duitsland/Oostenrijk Shakhtar Donetsk/Benfica Oekraïne/Portugal VfL Wolfsburg/Malmö Duitsland/Zweden AS Roma/AA Gent Italië/België

De wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Red Bull Salzburg stond voor donderdagavond om 21.00 uur op het programma, maar gaat niet door. De UEFA heeft donderdagmiddag bekendgemaakt dat het duel is afgelast vanwege een verwachte storm. Er worden windstoten van tot de 120 kilometer per uur verwacht. De UEFA maakt op korte termijn een andere speeldatum bekend voor dit duel.

Wanneer worden de achtste finales afgewerkt?

De eerste ontmoetingen vinden plaats op donderdag 12 maart. De returns worden een week later gespeeld, op donderdag 19 maart. Het programma zal bekend worden gemaakt door de UEFA na de loting.