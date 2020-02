Sarri is wanhoop nabij bij Juventus: ‘Het lukt me niet om het over te brengen’

Maurizio Sarri is de wanhoop nabij na het eerste duel van Juventus met Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League. De Italianen speelden een zwakke wedstrijd in Frankrijk en gingen uiteindelijk met 1-0 onderuit, zonder zelf ook maar één keer op doel te schieten. Sarri baalt als een stekker dat het door hem gepredikte Sarriball nog altijd maar niet van de grond komt bij Juventus.

Nadat de ervaren oefenmeester afgelopen zomer neerstreek bij Juventus, waren de verwachtingen hoog. La Vecchia Signora is momenteel weliswaar koploper in Italië en overleefde betrekkelijk eenvoudig de groepsfase van de Champions League, maar het vaak inspiratieloze spel van zijn elftal irriteert Sarri. "Het is lastig uit te leggen waarom, maar we lieten de bal vandaag veel te traag gaan, vooral in de eerste helft. Er was geen enkele beweging, waardoor de tegenstander ons kon opjagen, de bal kon veroveren en zelfs kon scoren", analyseert hij na afloop in gesprek met Sky Italia.

Lucas Tousart groeide vanavond na dik een halfuur uit tot matchwinner, door te scoren na een assist van Houssem Aouar. Dat doelpunt kwam tot stand op het moment dat Matthijs de Ligt aan de zijlijn werd behandeld aan een hoofdblessure. "We waren besluiteloos en miste agressie in aanvallend opzicht, en in de eerste vijftien minuten was dat ook het geval in verdedigend opzicht", vervolgt Sarri. "We hadden de pech dat we een doelpunt moesten slikken op het moment dat De Ligt geblesseerd was. De tweede helft was beter, maar het is gewoon niet goed genoeg voor een Champions League-wedstrijd."

Sarri zoekt het probleem ook bij zichzelf. "Ik begrijp niet waarom het me niet lukt om de spelers over te brengen hoe belangrijk het wel niet is om de bal snel te laten gaan. Het is fundamenteel. We blijven er hard aan werken en vroeg of laat zullen we het in de vingers krijgen. Ik bleef het team zeggen dat ze de bal snel moesten laten gaan, maar te veel spelers lieten de bal te langzaam gaan en bevonden zich daardoor in de verkeerde posities op het veld."

"Gisteren tijdens de training ging het wel goed: de bal ging twee keer zo snel als vandaag. Hoe het vandaag ging, is het tegenovergestelde van hoe het moet gaan", vervolgt Sarri zijn vurige betoog. "De laatste tijd doen we vaak dingen het tegenovergestelde van hoe het op de training gaat. Als de bal traag rondgaat, raak je uit positie en kan de tegenstander je omsingelen, agressief zijn en de bal van je afpakken. Ik vond niet eens dat Lyon zo goed drukzette: we lieten de bal simpelweg te langzaam gaan en temporiseerde nooit. Als je zo speelt, is het niet waarschijnlijk dat je een kans gaat creëren."