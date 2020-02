Van der Vaart baalt zeer stevig na deal van Ajax: ‘Ja, wat stom!’

Rafael van der Vaart volgt de voetballerij nog op de voet. Als analyticus laat de oud-middenvelder van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid regelmatig zijn licht schijnen over de gang van zaken in de voetbalwereld. Zo gaf de oud-international eerder aan te hopen dat zijn oude club Tottenham Hakim Ziyech zou inlijven, maar inmiddels is bekend dat Chelsea voor maximaal 44 miljoen euro de aanvallende middenvelder gaat overnemen van Ajax.

In gesprek met het Russische Championat geeft Van der Vaart aan te balen van het feit dat Tottenham-voorzitter Daniel Levy zijn advies inzake de Marokkaans international niet heeft opgevolgd. "Ja, wat stom! Ik houd namelijk echt van hem als voetballer. Ziyech zien spelen is een genot. Hij slaagt in alles, of nou om assists gaat of doelpunten maken. Maar hij gaat nu naar Chelsea, dat nu een beetje op een Nederlandse manier speelt. Dus Ziech past daar wel."

Op de constatering van de journalist dat er over Levy wordt gezegd dat hij soms eigenaardig handelt, geeft Van der Vaart een weerwoord. "Hij verdedigt gewoon altijd de belangen van de club. Ik heb altijd een goede band met hem gehad, ondanks dat we soms ruzie hadden. Als we elkaar nu ontmoeten, geven we elkaar een knuffel", aldus de oud-middenvelder, die er niet voor terugdeinst om kritiek te leveren. Zo stelde Van der Vaart dat Manchester United niet in zee had moeten gaan met de te dure Harry Maguire.

"Ik zeg wat ik zie. Maguire kostte negentig miljoen euro. Ik vind dat heel veel geld, ik neem aan dat jij die mening ook bent toebedeeld. Maguire is niet zo goed", aldus de analist, die ook niet onder de indruk is van Victor Lindelöf. "Ik vind hen zeker niet bij de beste verdedigers horen, ook al spelen ze wel bij een van de grootste clubs ter wereld", stelt Van der Vaart, die wel vaak positief is over José Mourinho. De oud-spelmaker maakte de huidige manager van Tottenham mee bij Real.

"Wat hem kenmerkt? Positieve arrogantie. Toen Mourino voor het eerst de kleedkamer van Real betrad, zat ik daar samen met Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema en de rest. José zei direct: Als jullie alleen maar doen wat ik zeg, zullen jullie nooit verliezen. Ik wilde lachen, maar iedereen was bang voor hem. Iedereen nam hem serieus. Mourinho zei vrij snel dat ik mocht vertrekken, maar ik mag hem nog graag. Het is prima als je direct zegt: We hebben Mesut Özil, hij zal spelen, jij niet. Dat is waarom ik toen naar Tottenham ben gegaan."