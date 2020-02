Aulas ziet Lyon als ‘mini-Ajax’: ‘Het klinkt misschien een beetje pretentieus’

Olympique Lyon maakt zich op voor het tweeluik met Juventus in de achtste finale van de Champions League. Voorzitter Jean-Michel Aulas heeft veel bewondering voor de Italiaanse grootmacht en weet dat zijn club als underdog het miljardenbal vervolgt. Desondanks hoopt de preses stiekem op een Europese stunt, met de resultaten van Ajax tegen Juventus van afgelopen seizoen in het achterhoofd.

"Het brengt me in vervoering, maar maakt mij tevens ook bang", blikt Aulas met Figaro vooruit op de ontmoeting met Juventus van woensdagavond. "Ik ben een bewonderaar van Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic en Blaise Matuidi en hou echt van Adrien Rabiot. Ik zou het echter nóg mooier vinden als we Juventus weten te stoppen. Het klinkt misschien een beetje pretentieus, maar ik denk dat Lyon een soort mini-Ajax is." Ajax was vorig seizoen verantwoordelijk voor de uitschakeling van Juventus in de kwartfinale van de Champions League.

Voorzitter Lyon: 'Belangrijke overwinning met oog op komende week'

"De resultaten in Ligue 1 zijn dit seizoen niet geweldig", verwijst Aulas naar de enigszins teleurstellende zevende plaats van Lyon na 26 competitiewedstrijden. "Maar we zijn in mijn optiek wel degelijk in staat om tegen Juventus een geweldige prestatie neer te zetten. Deze wedstrijd komt voor ons op een ideaal moment. We hebben een goede voorbereiding gehad en moeten nu alles op alles zetten om een goed resultaat neer te zetten."

Lyon moet het onder meer doen zonder de langdurig geblesseerde Memphis Depay, weet ook Aulas. "Ondanks de vele blessures en de mislukte titelstrijd zijn we door de investeringen toch zover gekomen in Europa." De Lyon-voorzitter wil desondanks niet te ver vooruitkijken. "Het zijn niet de resultaten over tien of twintig jaar die tellen, maar alleen de volgende wedstrijd is belangrijk. Dit wordt een historische wedstrijd voor Lyon." De thuiswedstrijd tegen Juventus begint woensdag om 21.00 uur.