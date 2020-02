Bliksementree van Skrtel zorgt voor spectaculaire twist in titelstrijd

Istanbul Basaksehir is de nieuwe koploper van de Süper Lig. De werkgever van Eljero Elia leek maandagavond te gaan remiseren bij nummer veertien Rizespor, maar in de blessuretijd bepaalde invaller Martin Skrtel anders: 1-2. De verdediger was in minuut 87 binnen de lijnen gekomen als stormram en bewees het gelijk van trainer Okan Buruk. Bij een gelijkspel zou Basaksehir vierde staan, maar nu gaat het dus aan kop. Trabzonspor, Galatasaray en Sivasspor volgen allemaal op een punt achterstand.

Elia had een basisplek bij de bezoekers, die kort voor de pauze op voorsprong kwamen. Demba Ba werd in het strafschopgebied omver geduwd; Edin Visca schoot de daaropvolgende penalty raak in de linkerhoek. Na een uur spelen zorgde Rizespor voor de gelijkmaker na een beschamende blunder van Júnior Caiçara. Na een lange pass van achteruit kwam de Braziliaanse verdediger met een zwakke kopbal richting zijn eigen keeper, die onderschept kon worden door Aminu Umar. De uitgekomen doelman Mert Günok was al uit positie en dus maakte Umar er 1-1 van.

Daar leek het bij te blijven. Bij Basaksehir kwam onder meer Robinho binnen de lijnen, als vervanger van Elia in minuut 79, maar het was een andere invaller die de wedstrijd uiteindelijk besliste. Skrtel maakte in de 87ste minuut zijn entree en scoorde in de laatste minuut van de wedstrijd, toen hij een voorzet vanaf de rechterflank oppikte bij de tweede paal en raak volleerde. Daardoor neemt Basaksehir de koppositie over en heeft het een punt meer dan de drie belagers. Trabzonspor, op basis van doelsaldo de nummer twee van de Süper Lig, heeft echter wel een duel tegoed.