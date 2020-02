Hugo Borst kraakt ‘zieltogend’ Ajax: ‘Hij is een belediging voor zichzelf’

Hugo Borst ziet Ajax als een kaartenhuis in elkaar storten. De Amsterdammers verloren donderdag met 2-0 van Getafe in de Europa League, terwijl zondag een 1-0 nederlaag werd geleden tegen Heracles Almelo. "Waar zijn ze de afgelopen drie, vier maanden in godsnaam mee bezig in Amsterdam? Wat is dit voor een gepruts?", schrijft Borst in het Algemeen Dagblad.

"Extreem veel verstand van voetbal heb ik niet, maar toen Ajax in oktober bovenaan stond in de Champions League-poule en kenners beweerden dat dit Ajax nog veel beter was dan het Ajax van vorig seizoen, moest ik besmuikt lachen. Kom op. Zonder Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong was Ajax er verdedigend en organisatorisch gruwelijk op achteruitgegaan", stelt de columnist vast.

Ten Hag: 'Dit is een heel slecht perspectief voor de return'

Borst vond Ajax tegen Getafe en Heracles 'zieltogend'. Volgens de journalist speelt op André Onana na niemand structureel goed bij Ajax. "Van Dusan Tadic zou je kunnen betwisten of hij eigenlijk wel meedoet. Hij is een belediging voor zichzelf. Vorig seizoen echt briljant, nu zit hij op 38,7 procent van die bloedvorm. Dat hij zo wisselvallig is, dat hij zulke 'harde voeten' heeft, niemand begrijpt het."

De columnist is ook kritisch op Ryan Babel, die afgelopen transferperiode naar Amsterdam is gehaald. "Bondscoach Ronald Koeman zal zich wel rot schrikken. De beoogde Oranje-spits raakt bij Ajax werkelijk geen bal goed. Gisteren speelde hij een van de slechtste wedstrijden uit zijn leven", aldus Borst, die met de beschuldigende vinger ook naar trainer Ten Hag wijst.

Volgens Borst maakt de oefenmeester 'zeer ongelukkige opstellingen en/of wisselt verkeerd'. "Gisteren creëerde hij een janboel. Met de typische pinchhitter Klaas-Jan Huntelaar start je geen uitwedstrijd, en al helemaal niet op het kunstgras van Heracles, waar Ajax al jaren niet goed uit de voeten kan. Waarom niet gewoon Tadic centraal in de aanval?"