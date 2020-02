Zidane ziet volgende optie voor El Clásico wegvallen na ‘provocerend juichen’

Real Madrid kreeg zaterdag wegens het uitvallen van Eden Hazard in de aanloop naar El Clásico al met een domper te maken en trainer Zinédine Zidane kan ook Rodrygo wegstrepen voor de kraker tegen Barcelona. De negentienjarige aanvaller deed zondag met Real Madrid Castilla mee tegen SS Reyes en incasseerde daar een rode kaart.

Rodrygo ontbrak zaterdag voor de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Levante in de selectie tegen de Koninklijke, aangezien Zidane het beter achtte dat de jongeling speeltijd op zou doen bij de op het derde Spaanse niveau uitkomende reserves. De oefenmeester zou de Braziliaan volgens berichten uit Spanje vrijdag in een persoonlijk onderhoud wel hebben verzekerd dat hij nog altijd nadrukkelijk in de plannen voorkomt, waardoor hij ook een optie was voor El Clásico.

De rode kaart die Rodrygo zondag incasseerde betekent echter dat hij niet inzetbaar is voor het treffen tussen de nummer een en twee van LaLiga. Het talent kreeg de rode prent bovendien vanwege een onbezonnen actie: nadat hij na een fraaie solo de 2-0 van zijn ploeg voor zijn rekening had genomen, ontving hij zijn tweede gele kaart wegens ‘provocerend juichend’ in de richting van de doelman van de tegenstander.

Rodrygo sloot zich afgelopen zomer aan bij Real Madrid, dat Santos 45 miljoen euro betaalde, en heeft sneller dan verwacht een impact gemaakt bij de hoofdmacht. In achttien officiële wedstrijden was hij tot nu toe goed voor zeven doelpunten, waaronder vier treffers in de Champions League. Real Madrid heeft momenteel twee punten minder dan Barcelona en zal zondag moeten winnen om de koppositie te heroveren.