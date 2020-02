‘Het doet pijn als je je moeder van tachtig huilend aan de telefoon hebt’

John van den Brom zit zondag bij de thuiswedstrijd tegen FC Twente niet op de bank bij FC Utrecht. De trainer is voor een duel geschorst nadat hij tekeer ging tegen de arbitrage na de late gelijkmaker van Willem II (1-1) vorige week zondag. Van den Brom erkent vrijdag in gesprek met De Telegraaf dat hij verkeerd heeft gehandeld.

De oefenmeester floepte onder meer de zin wat een lul, joh uit richting scheidsrechter Siemen Mulder, een actie die de coach zelf ook afkeurt. "Het heeft niet zoveel zin om te zeggen dat ik het niet had gezegd, want iedereen heeft het gehoord", zegt de trainer, die de hand in eigen boezem steekt. "Het feit blijft dat ik dingen heb geroepen, die niet horen. Daarvan ben ik me inmiddels wel bewust."

?? | John van den Brom snapt niet waarom de VAR het doelpunt van Willem II niet afkeurde, maar wel bekeek... "Als je er vervolgens geen ene kloten mee doet..."#wilutr pic.twitter.com/d8nxqB3juO — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 16, 2020

"Ook door heel veel mensen om me heen. Dan kijk je naar je gezin en familie. Het doet pijn, als je je moeder huilend aan de telefoon hebt en ze tegen je zegt: Jongen, hou daar nou eens mee op. Ik heb het je al zo vaak gezegd. Dat hoort toch niet thuis op een voetbalveld. Als je moeder van tachtig dat zo tegen je zegt, dan komt het extra binnen."

"Ik was maandagochtend even bij mijn kleine nichtje van negen en die zegt dan: John, jij hebt heel lelijke dingen gezegd op televisie. Dan weet je het wel. Dat is de bekende voorbeeldfunctie die wij hebben. Daar hoort dit niet in thuis en dan is het ook wat gemakkelijker om de straf te accepteren", aldus Van den Brom, die wel vaker emotioneel reageert langs de lijn en voor de camera.

"Als er iets gebeurt, waar je geen recht op hebt, is dat voor mij moeilijk te accepteren. Maar het blijft dom. Ik ben 53 en uiteindelijk moet je een keer leren van je fouten. Dat heb ik nog steeds niet gedaan in dat opzicht. Ik kan daardoor ook zeggen dat het stom en dom is en normaal, dat ik accepteer dat ik één wedstrijd geschorst ben", stelt de coach.