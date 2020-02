Frank de Boer kan met goed gevoel terugkijken op start in Champions League

Het Atlanta United van Frank de Boer is zijn officiële seizoen in de nacht van dinsdag op woensdag begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen CD Motagua in de achtste finales van de CONCACAF Champions League. Josef Martínez was in Honduras de doelpuntenmaker voor de Amerikaanse club, die zich zodoende een goede uitgangspositie heeft verschaft voor de return van volgende week.

Motagua is de regerend kampioen van Honduras en kwalificeerde zich voor de Champions League via de zogenaamde CONCACAF League, waarin vorig seizoen de finale bereikt werd. In de eindstrijd van het toernooi, waaraan clubs uit de kleinere voetballanden van de CONCACAF deelnemen, was Saprissa uit Costa Rica te sterk. Atlanta United won vorig jaar de U.S. Open Cup en kwalificeerde zich daarmee voor het continentale toernooi, waarin De Boer in zijn eerste seizoen een ronde overleefde tegen Herediano uit Costa Rica en tegen het Mexicaanse Monterrey strandde.

Build up ?? FINISH https://t.co/5VAZ8bjaHL — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 19, 2020

In het Estadio Olímpico Metropolitano in het Hondurese San Pedro Sula kwam Atlanta United na 34 minuten spelen op achterstand, door toedoen van Roberto Moreira Aldana. Lang kon Motagua echter niet genieten van de voorsprong, want topschutter Martínez tekende een minuut later alweer voor de gelijkmaker. De spits kwam na verschillende combinaties vrij in het strafschopgebied, waar hij doeltreffend uithaalde.

In het restant van het duel hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, waardoor Atlanta United met een goede uitgangspositie richting de return in het Fifth Third Bank Stadium gaat. De tweede ontmoeting wordt volgende week in de nacht van dinsdag op woensdag om 02.00 uur Nederlandse tijd afgetrapt. Tegelijkertijd ging Los Angeles FC, vorig jaar kampioen in de Eastern Conference, met 2-0 onderuit op bezoek bij het Mexicaanse Club Léon. Het eveneens uit Mexico afkomstige Cruz Azul won met 1-2 op Jamaica van Portmore United.