Derksen geïmponeerd: ‘Hij zou nu een waanzinnige speler voor Ajax zijn’

Georgino Wijnaldum is dinsdagavond met Liverpool actief in de Champions League tegen Atlético Madrid. De Engelse topclub heeft de afgelopen tijd veel contracten van spelers verlengd, maar de 29-jarige middenvelder ligt momenteel nog tot medio 2021 vast op Anfield. Johan Derksen ziet dat Wijnaldum nog een belangrijke rol speelt bij Liverpool.

"Hij is in de loop der jaren wel een all-round prof geworden. In Nederland was het een speler die vooral gefocust was op aanvallende acties, bij balverlies deed hij niet meer mee. Maar het is nu een jongen die ballen afpakt, die belangrijke passes geeft en ook nog scoort. Dan ben je van alle markten thuis. Daar heb je er weinig van", zegt Derksen dinsdagavond bij Veronica.

Figo: 'Liverpool dit seizoen grote favoriet voor Champions League-winst'

Ook Wim Kieft is enthousiast over de kwaliteiten van de Oranje-international. "Hij is natuurlijk een ideale speler voor Jürgen Klopp", beseft de oud-aanvaller. "Wat ik zo knap vind aan Wijnaldum: in Nederland was hij heel vaak heel slordig. Hij was aanvallende middenvelder, rechtsbuiten, spits... Als je ziet hoe ingetogen hij nu speelt in balbezit en naar voren en naar achteren gaat..."

"Als jij zo goed bent en zo belangrijk bent en je weet dat je contract over anderhalf jaar afloopt, dan kan je ook wel wat eisen. Het is waarschijnlijk het laatste contract wat hij gaat tekenen", aldus Kieft. Derksen vult aan: "Hij zou nu een waanzinnige speler voor Ajax zijn. Maar we hoeven geen medelijden met hem hebben. Als Liverpool niets met hem doet en hij kan gratis de deur uitlopen, dan hoeft hij zich geen zorgen maken, want ik denk dat half Europa hem graag binnenhaalt."