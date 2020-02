Ajax-legende Barry Hulshoff (73) overleden

Clublegende Barry Hulshoff is overleden, zo meldt Ajax maandagmiddag via de officiële kanalen. De verdediger was een belangrijke kracht in het Ajax dat begin jaren zeventig de voetbalwereld veroverde. Hulshoff speelde 385 officiële wedstrijden in Ajax 1. Hulshoff overleed zondag op 73-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

De verdediger was een steunpilaar van het Ajax dat grote successen vierde. De absolute hoogtepunten zijn de drie Europa Cup 1-zeges in 1971, 1972 en 1973 en de winst van de Wereldbeker in 1972. Zijn eerste Europa Cup 1-finale speelde Hulshoff overigens met Ajax tegen AC Milan op 28 mei 1969, waarin Ajax kansloos met 4-1 verloor.

Een clublegende is verloren gegaan. Barry, voor altijd in ons hart. ?? ?????????? ????????????????. * 30 september 1946 ? 16 februari 2020 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 17, 2020

Twee jaar later kreeg Ajax met Hulshoff opnieuw in de gelederen een herkansing tegen het Griekse Panathinaikos. Ditmaal was er wel succes; in Londen won Ajax met 2-0. De ploeg van Rinus Michels won zijn eerste Europa Cup voor Landskampioenen, de latere Champions League. Hulshoff kwam later ook nog uit voor MVV Maastricht. Hij speelde in totaal veertien duels voor het Nederlands elftal.

Na zijn actieve voetbalcarrière bleef Hulshoff in de voetbalwereld werkzaam. Hij trainde verschillende Belgische clubs en was in 1988 kort trainer bij Ajax. Hulshoff was onder meer ook actief als technisch directeur bij Willem II en Ajax America in de Verenigde Staten. In de voorbije jaren was hij begeleider en adviseur van Matthijs de Ligt, die opgroeide bij Ajax en afgelopen zomer een transfer naar Juventus maakte.

Voorafgaand aan de wedstrijd van Jong Ajax is er een minuut stilte. Alle Ajax-ploegen spelen deze week met rouwbanden. 'Vanzelfsprekend zal ook Ajax 1 passend stilstaan bij het overlijden van dit clubicoon', zo meldt men. 'Op dit moment is nog niet duidelijk welke vorm dit zal krijgen. Ajax wenst de nabestaanden van Barry Hulshoff heel veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.' De crematie vindt in besloten kring plaats.