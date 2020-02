Promes keert na twee weken terug bij Ajax en heeft bijzondere bewonderaar

Het herstel van Quincy Promes vordert gestaag. De aanvaller keerde maandag terug op het trainingsveld van Ajax, al sloot hij niet gelijk aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Promes deed louter enkele oefeningen apart van het eerste elftal. De Oranje-international viel onlangs uit tegen PSV met een hamstringblessure en is sindsdien aan het revalideren.

Promes miste door de kwetsuur de midweekse bekerwedstrijd van Ajax tegen Vitesse (0-3), terwijl ook het thuisduel met RKC Waalwijk (3-0) van zondag aan zijn neus voorbij ging. De vleugelaanvaller zal tevens niet worden ingezet in het Europa League-duel met Getafe van donderdag. Het herstelproces verloopt echter wel naar wens, zo blijkt uit beelden die Ajax maandag deelt op Twitter.

De geblesseerde Promes deed zijn oefeningen onder toeziend oog van Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal was maandag op bezoek bij Ajax en nam gelijk de training van de koploper in de Eredivisie mee. Promes is al enige tijd een vaste waarde bij Oranje en de kans is dan ook groot dat de Ajacied wordt opgenomen in de definitieve EK-selectie van Koeman.

De keuzeheer van het Nederlands elftal heeft waarschijnlijk ook goed gelet op de verrichtingen van Daley Blind. De verdediger annex middenvelder was enige tijd uit de roulatie vanwege een ontstoken hartspier. Hij keerde zondag als invaller terug bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen RKC. Normaal gesproken mag ook Blind zich opmaken voor een plaats in de Oranje-selectie voor het EK.