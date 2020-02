FC Utrecht blijft door treffer in extremis beteuterd achter in waterballet

De competitiewedstrijd tussen Willem II en FC Utrecht heeft zondag geen winnaar opgeleverd. FC Utrecht leek in Tilburg hard op weg naar een overwinning, maar in de 91ste minuut zorgde de ingevallen Paul Gladon toch nog voor een puntendeling: 1-1. Willem II is ondanks het punt afgezakt naar de vijfde plaats in de Eredivisie; FC Utrecht heeft zes punten minder en is terug te vinden op een zevende plaats.

FC Utrecht had zich geen betere start kunnen wensen in Tilburg, want Jean-Christophe Bahebeck bracht de Domstedelingen binnen vier minuten op voorsprong. Bahebeck dook na een vlotte counter van FC Utrecht op in de zestien van Willem II, waarna de Franse spits de bal na een voorzet van Gyrano Kerk tegen de touwen gleed: 0-1. Willem II had na de vroege openingstreffer moeite om in zijn spel te komen en ontsnapte niet veel later aan een tweede tegendoelpunt. Sander van de Streek werd bediend door Kristoffer Peterson, maar Timon Wellenreuther redde vervolgens met de vingertoppen.

Na ruim een kwartier liet Willem II zich voor het eerst gelden in aanvallend opzicht: een schot van Vangelis Pavlidis scheerde voorbij het doel van Jeroen Zoet. Jordens Peters en Ché Nunnely ondernamen daarna ook nog doelpogingen, maar uiteindelijk werd FC Utrecht in de eerste 45 minuten nauwelijks aan het wankelen gebracht. Het team van John van den Brom was zelf op slag van rust via Kerk nog dicht bij de 0-2, maar diens schot miste uiteindelijk richting.

Na de onderbreking maakte Willem II jacht op de gelijkmaker, maar de eerste grote kans van tweede helft was voor FC Utrecht: een knal van Leon Guwara werd met moeite gepareerd door Wellenreuther en de rebound die volgde was vervolgens net niet besteed aan Van de Streek. Willem II reeg ondertussen de hoekschoppen aaneen en wist de bezoekers gaandeweg steeds verder terug te drukken op eigen helft. FC Utrecht leek in de stromende regen stand te gaan houden, maar in de blessuretijd hielp Gladon Willem II toch nog aan een zwaarbevochten punt door in de drukte raak te schieten