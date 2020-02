Verbazing bij Sky Sports over ‘koopje van 44 miljoen euro’ Hakim Ziyech

Hakim Ziyech vertrekt na dit seizoen bij Ajax, met Chelsea als zijn nieuwe werkgever. In Engeland wordt nu al reikhalzend uitgekeken naar de komt van de aanvallende middenvelder. De analisten van Sky Sports bespreken de rol van Ziyech bij Chelsea en wat voor gevolgen dat kan hebben voor onder meer Callum Hudson-Odoi in de basisopstelling van the Blues.

Jamie O’Hara, oud-speler van onder meer Tottenham Hotspur en Portsmouth, vindt dat Chelsea uitstekende zaken heeft gedaan op de transfermarkt. "De fans van Chelsea zullen dolgelukkig zijn", aldus de Engelse analist in het programma The Debate. "Ik heb hem vorig seizoen aan het werk gezien in de Champions League voor Ajax, dat was echt speciaal. Hij trok vanaf de rechterkant naar binnen met zijn linkervoet en was ook steeds explosief. Ziyech staat wat betreft assists volgens mij op eenzame hoogte in Nederland. Het is echt een fantastische aankoop voor Chelsea en hij zal het elftal alleen maar sterker maken."

In de optiek van O’Hara moet iemand als Hudson-Odoi vrezen voor zijn plekje bij Chelsea, nu de komst van Ziyech nadert. "Als je 44 miljoen euro neerlegt voor een speler, dan wil zo iemand ook gelijk een basisplaats hebben", voorspelt de oud-middenvelder. "Ziyech zal ook een extra dimensie toevoegen aan dit elftal. Mason Mount, Willian en Hudson-Odoi komen vanaf de zijkant, maar dat zijn buitenspelers. Die willen graag de achterlijn halen, dat zie ik Ziyech niet zo snel doen. Hij zal naar binnen trekken en de spits zoeken met een steekbal."

O’Hara denkt dat ook de toekomst van Willian bij Chelsea onzeker is. De middenvelder beschikt over een aflopend contract op Stamford Bridge en kiest er met het aantrekken van Ziyech wellicht voor om elders verder te gaan. "Gaat Frank Lampard grote veranderingen aanbrengen in die linie? Willian is wel bezig aan een zeer goed seizoen, maar het kan goed zijn dat hij aan zijn laatste periode bezig is bij de club, ondanks zijn huidige vorm", aldus de analist over de 31-jarige Braziliaan. "Chelsea wil kwaliteit toevoegen aan de overwegend jonge selectie, met enkele zeer goede talenten. Maar het is wel cruciaal dat er wat extra klasse bijkomt."

Dat Chelsea na het sluiten van de transfermarkt een deal heeft gesloten met Ajax voor Ziyech komt enigszins vreemd over bij O’Hara. "Het was vorige maand een geweldige aankoop geweest, al hadden ze dan misschien wel flink veel meer moeten betalen. Het is eigenaardig dat ze Ziyech nu pas hebben gekocht. Tottenham Hotspur had hem wellicht ook kunnen halen. Chelsea heeft op een fantastische manier zaken gedaan, maar het blijft vreemd dat andere clubs niet hebben gedacht: 44 miljoen euro voor een speler met zulke kwaliteiten, dat is een koopje.".