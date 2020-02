Setién waarschuwt Ajax: ‘Uiteindelijk hebben wij één gele kaart meer’

Quique Setién en José Bordalas zullen nooit vrienden worden, zo werd ook zaterdag rondom het competitieduel tussen Barcelona en Getafe (2-1) duidelijk. Voor aanvang van het LaLiga-duel zochten de trainers hun respectievelijke dugout op zonder elkaars handen te schudden en nog voor het laatste fluitsignaal koos de trainer van Getafe ervoor om reeds de catacomben van het Camp Nou in te duiken. Eenmaal in de perszaal deden Setién en Bordalas afzonderlijk van elkaar weinig moeite om de moeizame relatie te verbloemen.

De problemen tussen Setién en Bordalas onstonden al heel wat jaren terug, in hun tijd bij respectievelijk Lugo en Alcorcón. In de loop der jaren werd de relatie alleen maar slechter en hun zienswijze alleen maar groter: Setién noemt zich een Cruijffista, terwijl Bordalas een fervent fan van Diego Simeone en Jürgen Klopp is. Waar Barcelona dit seizoen koploper is wat betreft hoeveelheid passes, is Getafe juist hekkensluiter. En Bordalas houdt steevast vast aan een 4-4-2-systeem, terwijl Setién in dat aspect graag varieert.

Setién beklaagde zich gedurende de wedstrijd voortdurend over de arbitrage. “Getafe heeft 29 overtredingen gemaakt”, benadrukte de trainer van Barcelona na afloop. “Maar wij hebben uiteindelijk een gele kaart méér. Getafe beging veel overtredingen om het tempo uit de wedstrijd te halen. Ik had begrepen dat de scheidsrechters strenger moesten optreden wanneer dat het geval was.” Over zijn relatie met Bordalas wilde hij weinig kwijt. “Of dit een wedstrijd was die op de bank werd gespeeld? Wedstrijden worden altijd op het veld beslist.”

Bordalas ging vragen over Setién uit de weg. De trainer van Getafe wachtte naar eigen zeggen op het initiatief van zijn collega om de handen te schudden. “Het is gebruikelijk dat de trainer van de thuisploeg zijn collega komt begroeten. De trainer van de uitploeg wacht doorgaans en dat is ook wat ik heb gedaan.” Hij vond dat Getafe een punt verdiende. “Dit is niet terecht. We hebben veel minuten op de helft van de tegenstander gespeeld, we hebben druk gezet. Maar we zijn een kleine club en het ontbreekt aan kwaliteit.”

“We hebben de wedstrijd in acht minuten tijd verloren. De uitleg is dat zij de beste speler ter wereld hebben, Lionel Messi”, benadrukte Bordalas, die zich met zijn team nu gaat voorbereiden op het Europa League-duel met Ajax. “We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld en ontzettend veel gestreden. We hebben het Barcelona moeilijk gemaakt en wilden deze wedstrijd winnen.”

Uit de statistieken blijkt dat Getafe uiteindelijk niet 29 maar 30 overtredingen maakte. Dat is niet alleen het hoogste aantal in een LaLiga-duel in 2019/20, maar ook meer dan in welke wedstrijd dan ook van een Europese top vijf competitie deze voetbaljaargang. Saillant: Getafe was al in het bezit van de eerste plaats qua overtredingen. Zowel tegen Real Betis als Real Valladolid maakte het team van Bordalas 28 overtredingen.