Bergwijn kijkt terug op droomdebuut: ‘Ik wist niet wat ik moest doen’

José Mourinho zei bij zijn aanstelling als manager van Tottenham Hotspur dat hij volgend seizoen voor de Engelse landstitel wil gaan en datzelfde doel heeft ook Steven Bergwijn. De winteraankoop van the Spurs laat in gesprek met Sky Sports weten dat hij vertrouwen heeft in de titelkansen van zijn team in de nieuwe jaargang. Dit seizoen zit het kampioenschap er voor Tottenham niet meer in. Het team van Mourinho staat op de zesde plaats in de Premier League met een achterstand van 36 punten op lijstaanvoerder Liverpool.

De 22-jarige Bergwijn maakte in januari voor maximaal 32 miljoen euro de overstap van PSV naar Tottenham. Hij heeft grootse plannen in Londen. Wat de Oranje-international wil bereiken met zijn nieuwe werkgever? “Alles wat mogelijk is. Ik denk dat we moeten kijken naar volgend seizoen en iedereen wil kampioen worden. Ik wil zoveel mogelijk winnen, dat is mijn doel.”

Bergwijn kreeg vlak na zijn transfer direct een basisplaats van Mourinho in de kraker tegen Manchester City. Het werd een debuut om nooit te vergeten, want de aanvaller leverde met het openingsdoelpunt een grote bijdrage aan de 2-0 overwinning. “Het was als een droom die uitkwam, het was echt prachtig”, aldus Bergwijn. “Het was een zware wedstrijd, maar we werkten hard voor elkaar. Ik had geen idee wat ik moest doen toen ik scoorde. Mourinho was blij voor me. Hij heeft gewerkt met veel grote spelers, dus hij weet precies wat hij doet.”

Bergwijn moest het duel met Southampton in de FA Cup aan zich voorbij laten gaan omdat hij niet in actie mocht komen in het bekertoernooi. Zondag kan hij weer in actie komen als Tottenham op bezoek gaat bij Aston Villa (15.00 uur). Mourinho heeft weer de beschikking over Ben Davies, die lange tijd aan de kant stond met een enkelblessure. Erik Lamela en Giovani Lo Celso ontbraken tegen the Saints met spierblessures en kunnen naar alle waarschijnlijkheid zondag weer spelen. Mourinho moet het nog wel stellen zonder Harry Kane (hamstring) en Moussa Sissoko (knie).