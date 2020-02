‘Ik weet dat ze nu al in Marokko trots zijn op de transfer van Hakim Ziyech’

De zomerse transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea beroert deze week de Nederlandse voetbalwereld. Alfred Schreuder, voormalig assistent-trainer van Ajax, vindt het ‘echt schitterend’ dat de middenvelder alsnog de overstap naar een Europese topcompetitie maakt. Daar droomde hij immers altijd hardop over. “Die twijfel die er misschien was bij de grootste clubs van de wereld, heb ik nooit gedeeld. Want al in mijn FC Twente-tijd, en je kan de statistieken erop naslaan, werkte Hakim hard en legde hij veel kilometers af.”

“Ik heb dus geen enkele vrees dat hij het in de Premier League niet zou kunnen halen”, benadrukt de trainer van TSG Hoffenheim vrijdag in het Algemeen Dagblad. Khalid Boulahrouz, die in zijn actieve loopbaan voor onder meer Chelsea uitkwam, denkt dat de Londenaren uitstekende zaken hebben gedaan en dat de club een goede keuze is van Ziyech nu Frank Lampard voor de selectie staat. “Hij is een trainer die vooruit wil voetballen. Met voetbal dat Ziyech past. Dat zie je ook aan de spelers om hem heen. Mason Mount, Willian en Tammy Abraham dragen de visie van Lampard uit en dat is belangrijk voor Ziyech.”

“Zelfs in de Premier League wil Chelsea alles voetballend oplossen. Dat is ook mooi voor de gewone voetbalfan. Ik denk dat het Chelsea vóór Lampard minder geschikt voor Hakim was geweest. Toen was het voetbal daar, zoals ik dat dan noem, niet positief.” Karim El Ahmadi ziet Ziyech ook in Engeland de mensen vermaken. “Als ik tegen hem speelde in Nederland of juist samen met hem bij Marokko, dan merkte je pas echt dat het een geweldige voetballer is. Op het hoogste niveau heeft hij dat al bewezen in de Champions League. Ik denk dat Chelsea veel plezier aan hem gaat beleven.”

Schreuder denkt dat Ziyech het gevoel heeft gekregen dat ze hem heel serieus hebben bekeken. “Anders zou Hakim de stap niet maken.” Boulahrouz beaamt dat. “Juist door de tijdelijke transferban hebben ze bij Chelsea de tijd kunnen nemen voor het bekijken van spelers. Dat ze dan bij Ziyech uitkomen zegt ook wel wat. Ziyech heeft niet zomaar een club uitgekozen. Hij was de afgelopen jaren al heel tevreden bij Ajax en in die periode zijn er toch ook de nodige clubs langsgekomen.”

“Nu bij Chelsea komt hij terecht bij een ploeg waar alles op en top is geregeld en in een stad waar het geweldig is om te wonen.” Het is Boulahrouz om het even of Ziyech tot de eerste Marokkaans/Nederlandse voetballer zal uitgroeien die daadwerkelijk schittert in een grote buitenlandse competitie. “Als hij een grote ster wordt in de Premier League, gun ik het hem van harte. Maar ik weet dat ze nu al in Marokko trots zijn op de transfer en dat er nu een heel grote Marokkaanse speler gaat spelen in de mooiste en beste competitie ter wereld.'”