Advocaat: ‘Ik kan er niet goed tegen, maar ik ga het zonder meer terugkijken’

Feyenoord draagt de overwinning van donderdagavond op aan Carlo de Leeuw. De materiaalman annex oud-voetballer van Feyenoord overleed donderdag op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van tongkanker. Na de 0-1 zege op sc Heerenveen in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker stonden de spelers uitgebreid stil bij het overlijden van de clubicoon. Dick Advocaat kon echter niet naar het eerbetoon kijken, geeft hij toe.

Alle spelers van Feyenoord kwamen na het laatste fluitsignaal samen en toonden een groot spandoek met de naam en een getekende versie van De Leeuw. De spelers waren geëmotioneerd, met name Leroy Fer. Advocaat heeft het allemaal niet gezien, maar is wel van plan om de beelden terug te kijken. "Ik ben na de wedstrijd snel naar binnen gelopen", vertelt de oefenmeester aan FOX Sports. "Ik hoorde dat het geweldig was wat de jongens gedaan hebben, maar daar kan ik niet meer zo goed tegen. Ik ga het zonder meer terugkijken. Deze overwinning was helemaal voor Carlo."

De Leeuw was sinds 2000 de materiaalverzorger van Feyenoord. Fer kende hem als kind van de club het langst van alle spelers. Voorafgaand aan de wedstrijd was het dan ook Fer die zijn ploeg toesprak in de kring, en niet aanvoerder Steven Berghuis. "Hij was de juiste persoon om dat te doen", vertelt Berghuis. "Hij heeft de langste en de sterkste band met Carlo, zonder anderen tekort te doen. Hij moest het zijn." Berghuis had zelf een 'heel goede band' met De Leeuw. "We zijn allebei twee creatieve linkspoten, allebei heel eigenwijs. Dat klikte vanaf dag één. Carlo draait er niet omheen, is recht voor zijn raap. Geen dubbele agenda's, geen belangen. We zijn een groot mens te vroeg verloren", voegt de aanvaller toe.

Volgens verdediger Jan-Arie van der Heijden was voetbal 'niet het belangrijkste' in het Abe Lenstra Stadion. "We kwamen hier maar voor één ding: we wilden Carlo eren met een overwinning. Dat is gelukt. Hoe maakt niet uit. Ik denk dat het meer zegt hoe we na de wedstrijd met z'n allen hem geëerd hebben. Ik hoop dat we voor zijn familie, ook al is het maar één procent, een beetje het verdriet hebben kunnen doen verminderen." Van der Heijden heeft mooie herinneringen aan De Leeuw. "Na een wedstrijd, vooral in het kampioensjaar, als we 3, 4-0 voor stonden in de rust, zei hij: 'Ik ben m'n schoenen vergeten, anders zou ik het laatste half uur nog even meespelen. Dan moesten we altijd lachen. Dat zijn van die momenten die je nooit meer vergeet."