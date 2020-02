Pechvogel Ousmane Dembélé moet streep door EK-deelname zetten

Ousmane Dembélé liep onlangs een nieuwe blessure aan zijn hamstring op en toen werd al duidelijk dat hij er geruime tijd uit zal liggen. De Franse aanvaller is dinsdag in Finland aan deze kwetsuur geopereerd en Barcelona heeft vervolgens een update over zijn hersteltermijn naar buiten gebracht. De verwachting is dat Dembélé om en nabij de zes maanden aan de kant zal staan, waardoor hij deelname aan het EK van aankomende zomer normaal gesproken kan vergeten.

Dembélé raakte eind november al geblesseerd aan zijn hamstring en was op de weg terug toen het begin deze maand opnieuw misging voor de linksbuiten. De 22-jarige aanvaller kreeg op de training te maken met wat eerst werd gezien als een kleine terugslag in zijn herstel. Nader onderzoek wees vervolgens echter uit dat Dembélé zijn hamstring volledig heeft afgescheurd.

De dribbelaar is dinsdag door chirurg Lasse Lempainen in het Finse Turku aan deze kwetsuur geopereerd en Dembélé staat nu dus voor een lang hersteltraject. De aanvaller mist het restant van het seizoen met zijn club en zal ook het EK aan zich voorbij moeten laten gaan. Als zijn revalidatie goed verloopt maakt hij begin volgend seizoen waarschijnlijk zijn rentree namens de Calatanen.

Voor Dembélé betekent de blessure een nieuwe tegenslag. De buitenspeler kreeg in de afgelopen jaren al te maken met verschillende kwetsuren, waaronder meerdere spierblessures die hem langere tijd aan de kant hielden. De in de zomer van 2017 voor minimaal 125 miljoen euro van Borussia Dortmund overgenomen aanvaller speelde vooralsnog 74 wedstrijden namens Barcelona, waarin hij 19 keer wist te scoren.