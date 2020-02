Haps en Van Beek maken rentree bij Larsson-show tegen NAC Breda

Dick Advocaat ziet de ziekenboeg bij Feyenoord leegstromen. De trainer van de Rotterdammers krijgt er weer twee opties bij nu Sven van Beek en Ridgeceano Haps hun rentree hebben gemaakt in Jong Feyenoord. Dinsdagmiddag kwamen de twee verdedigers in actie tegen het beloftenteam van NAC Breda. Het tweetal kwam vorig jaar voor het laatst in actie in de hoofdmacht.

Haps kampte lange tijd met een knieblessure. Hij kwam op 10 november voor het laatst in actie namens Feyenoord. Sindsdien werkte hij aan zijn herstel, met zijn rentree bij Jong Feyenoord als gevolg. Hij startte tegen Jong NAC vanuit de basis en vormde een team met spelers als Rick Karsdorp, Jan-Arie van der Heijden en Robert Bozenik. Haps werd na 45 minuten spelen gewisseld.

Van Beek kwam na 45 minuten spelen juist binnen de lijnen op Varkenoord. De centrumverediger speelde zijn laatste wedstrijd op 28 juli 2019. Hij raakte in de oefenwedstrijd tegen Southampton geblesseerd aan zijn voet. Dinsdag kwamen na rust ook Edgar Ié en Sam Larsson in actie bij Jong Feyenoord. Het duel eindigde in een 1-0 overwinning voor Feyenoord. Larsson benute vlak voor tijd een strafschop.