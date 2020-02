Velthuizen verklaart keuze voor Telstar: ‘Geld of niveau niet meer belangrijk’

Piet Velthuizen keert terug op de Nederlandse velden. De 33-jarige doelman tekende maandag een contract tot het einde van het seizoen bij SC Telstar. De kersverse aanwinst stond maandagochtend al op het trainingsveld van de middenmoter in de Keuken Kampioen Divisie. Velthuizen vindt het absoluut geen ramp dat hij de komende maanden niet in de Eredivisie uitkomt.

"Het is heerlijk om weer op het veld te staan. Het voelt echt lekker. Ik zie veel jonge gasten en ben blij om hier te zijn. Het is een warme club", vertelt Velthuizen aan de IJmuider Courant. De routinier sloeg de afgelopen tijd enkele aanbiedingen af, omdat hij graag op het hoogste niveau wilde terugkeren. "Inmiddels ben ik op een punt gekomen dat geld of niveau niet meer belangrijk is. Ik wil gewoon lekker op het veld staan met andere jongens."

De komst van Velthuizen gaat ten koste van Sven van der Maaten, die de afgelopen periode het doel van Telstar verdedigde. "Sven is een prima doelman, helaas is hij er niet in geslaagd om het niveau dat hij op trainingen haalt te benaderen in wedstrijden", aldus trainer en tevens technisch directeur Andries Jonker, die erg blij is met het aantrekken van Velthuizen. "In 2001 had ik hem onder mijn hoede als trainer bij Oranje onder de 15 jaar. De andere doelman in dat team was Kenneth Vermeer. Het is bijzonder om nu ook Piet weer tegen te komen. Het is voor Piet een mooie kans om zich weer te laten zien en Telstar krijgt er een zeer ervaren doelman bij."

Velthuizen, die wedstrijdritme ontbreekt, weet nog niet of hij vrijdagavond al in actie kan komen tegen FC Volendam. "Ik heb voor mezelf getraind, maar ik heb wel wat trainingen nodig om er in te komen. Met Andries heb ik afgesproken, dat hij mij opstelt wanneer hij mij er klaar voor acht." Anthony Swolfs begon als eerste keus aan het seizoen, maar hij verloor in november zijn plaats aan Van der Maaten. Swolfs heeft al aan de IJmuider Courant laten weten te willen vertrekken bij gebrek aan speeltijd.