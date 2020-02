Erik ten Hag: ‘Daley Blind is nu nog veiliger dan ieder ander mens’

Daley Blind is volledig hersteld van een ontstoken hartspier en zat voor het afgelaste duel met FC Utrecht voor het eerst sinds december weer bij de wedstrijdselectie van Ajax. Trainer Erik ten Hag laat zondagavond bij Rondo weten dat de Oranje-international niet vanuit de basis was gestart, maar hij waarschijnlijk wel speelminuten had gemaakt. De coach is blij dat hij weer kan beschikken over Blind en zegt dat hij niet bang is dat het nog eens fout gaat bij de speler.

“Hij had niet gestart. Hopelijk had hij wel minuten gemaakt, maar dat moeten we nu even uitstellen”, aldus Ten Hag, die van presentator Jack van Gelder de vraag krijgt of hij de situatie rondom Blind eng vond. “De cardiologen moeten het licht eerst op groen zetten voordat ik kan bepalen of ik hem laat spelen. Daarna vind ik het niet meer eng. Maar hij vindt het zelf ook niet eng.” Jan van Halst zegt dat hij niet het gelooft dat Blind het niet meer eng vindt. “Dat zit toch nog een klein beetje in je hoofd?”

Ten Hag zegt zeker te weten dat Blind niets kan gebeuren. “Hij is nu nog veiliger dan ieder ander mens, omdat hij nu zo’n kastje heeft. Als het verkeerd gaat, dan zit daar een controlesysteem”, zo legt de trainer uit. Hij prijst het handelen van de medische staf van Ajax. “Onze dokter heeft het gewoon heel goed gedaan. Niemand had het idee, ik ook niet, dat daar een probleem zat. Onze dokter heeft een dag later gezegd: jij gaat naar het ziekenhuis en laat onderzoek doen. Op dat moment was hij gewoon heel helder.”

Youri Mulder vindt het vreemd dat Ten Hag besloot om hem niet uit het veld te halen toen hij plots naar de grond ging in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia. De trainer geeft aan dat er niets meer aan de hand was. Volgens hem had Blind geen hartkloppingen en was zijn hartslag in orde. “Toen de dokter erbij kwam was hij totaal helder”, aldus de trainer bij het programma van Ziggo Sport.