Emanuelson heeft bijnaam te danken aan Huntelaar: ‘Hij heeft dat ooit gehoord’

Urby Emanuelson neemt het zondag met FC Utrecht op tegen Ajax, de club waar hij werd opgeleid en doorbrak als profvoetballer. De 33-jarige linkspoot bevindt zich in de herfst van zijn carrière en beseft dat het de laatste keer kan zijn dat hij het opneemt tegen Ajax. “Ik weet voor mezelf dat ik na dit seizoen door wil gaan als voetballer, maar het zou kunnen dat dat wel ergens anders is”, aldus Emanuelson in gesprek met De Telegraaf.

Emanuelson heeft gedurende zijn loopbaan weinig te maken gehad met blessures. “Dat is voor een deel geluk, maar heeft ook zeker met mijn lichaam te maken. Ik ben flexibel en kan veel schoppen ontwijken. Dat heb ik van mijn vader”, zegt hij tegen de krant. “Die werd vroeger, toen hij bij Robin Hood in Suriname voetbalde, het gummimannetje genoemd, omdat hij zo flexibel was en alle tackles ontweek. Klaas (Klaas-Jan Huntelaar, red.) heeft dat ooit gehoord en noemde me vroeger bij Ajax ook zo.”

De zeventienvoudig Oranje-international speelde tijdens zijn carrière op verschillende posities en komt tegen Ajax mogelijk in actie als centrumverdediger. Door de blessure van aanvoerder Willem Janssen is er achterin een plek vrijgekomen en de kans is aanwezig dat John van den Brom Emanuelson centraal achterin zet. De overweging van de trainer is tekenend voor de loopbaan van de linkspoot. “Ik heb geleerd dat ik tevreden moet zijn met wat ik bereikt heb, maar ik denk er wel eens aan terug hoe het ook anders had kunnen lopen. Het eerste waar ik dan aan denk zijn de voortdurende positiewisselingen die ik heb gehad door mijn carrière heen.”

Emanuelson denkt dat het niet in zijn voordeel is geweest dat hij op veel posities inzetbaar is. “Vanaf het moment dat ik bij Ajax 1 mijn debuut maakte, heb ik op zoveel verschillende posities gespeeld. Alleen nog niet als keeper, rechtsback en spits. Maar misschien kom ik nog ooit op doel, als de keeper een rode kaart krijgt”, aldus de ex-speler van onder meer AC Milan, die vindt dat FC Utrecht wat recht heeft te zetten tegen Ajax nadat er eerder dit seizoen met 4-0 werd verloren in de Johan Cruijff ArenA. “Die dominantie in een wedstrijd heb ik in heel lange tijd niet meer meegemaakt. Die wedstrijd was vanuit Ajax-perspectief bijna perfect. Maar door de blessures staat er nu wel een ander Ajax. Ik ga niet zeggen dat we gelijkwaardig zijn, maar we hebben wel de mogelijkheid om de punten in Utrecht te houden.”