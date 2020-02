Ajax baalt stevig van situatie: ‘In onze optiek deden ze uitstekend werk’

Ajax is niet blij met de gang van zaken bij satellietclub Ajax Cape Town. Trainer Andries Ulderink besloot op te stappen bij de Zuid-Afrikaanse club nadat hoofd jeugdopleiding Hans Vonk werd geschorst vanwege 'serieuze beschuldigingen van wangedrag'. Ajax laat aan Het Parool weten te balen van de ontwikkelingen.

"Wij zijn als grootaandeelhouder ontevreden over de recente ontwikkelingen en hetgeen gecommuniceerd is door Ajax Cape Town. In onze optiek deden Andries Ulderink en Hans Vonk uitstekend werk. Wij gaan in gesprek met de directeur van Ajax Cape Town en vinden het niet constructief om er via media dieper op in te gaan. Promotie naar de hoogste divisie heeft prioriteit", zo luidt het statement van de club.

Algemeen directeur Ari Efstathiou zei verbijsterd te zijn door het vertrek van Ulderink. "Het is enorm teleurstellend dat de trainer heeft besloten om op te stappen vanwege Vonks schorsing. Deze schorsing heeft niets te maken met de functie van hoofdcoach. Wat nog teleurstellender is, is de timing van dit besluit. Dit is een cruciale periode voor de club, aangezien we ervoor vechten om naar de PSL te promoveren. Wij laten ons niet chanteren. Ik had geen andere keuze dan dit ontslag te accepteren."

Het Algemeen Dagblad wist te melden dat Ulderink zich vorige week al ziek had gemeld vanwege de situatie. Na overleg met Ajax-directeur Edwin van der Sar is de coach vervolgens teruggevlogen naar Nederland. De Amsterdamse club heeft officieel zeggenschap over Ajax Cape Town, maar leeft al langere tijd in onmin met Efstathiou. De voorzitter heeft zelf ook een deel van de aandelen in handen.