Borst moest keihard lachen om duo: ‘Sorry, een schertsfiguur bij PSV 1’

Hugo Borst weet niet wat hij van de zogenaamde topper tussen Ajax en PSV (1-0) moet maken. De columnist van het Algemeen Dagblad zag zondag de ploeg van Erik ten Hag volledig domineren in de Johan Cruijff ArenA, met name in de eerste helft. "Spelers die meer dan een miljoen verdienen deden heel rare dingen. Het gepruts werkte op de lachspieren", aldus Borst.

Rond de vijftigste minuut zag Borst de bal in dertig seconden zes keer veranderen van elftal. "Als je er het geluid van een flipperkast uit de jaren zeventig onder monteert, schiet je in de lach omdat je de onkunde dan beter ziet", schrijft Borst in de krant. Toen de Griekse spits Kostas Mitroglou inviel bij PSV moest de columnist ook lachen.

"Sorry. Goede baard, maar waarom een voetbalveteraan, een schertsfiguur in PSV 1? Toen de uitblinkende, flaterende PSV-keeper Lars Unnerstall in de slotfase naar voren ging gebeurde het me weer: ik schoot in de lach om de wanhoop. Toen hij bijna raak kopte moest ik keihard lachen. Sommige filosofen verfoeien zulk gedrag. Omdat dat gelach pure hoon is en voortkomt uit een gevoel van superioriteit."

"Als de twee rijkste Nederlandse clubs tegen elkaar voetballen en je ziet dat de tweede helft van Ajax-PSV zo'n hoog Manolev-gehalte heeft, dan hoor je René van der Gijp lachen. (...) Zondagmiddag 2 februari 2020 schoot in de tweede helft Ajax noch PSV een bal tussen de palen. Je kunt daar boos over worden en zeggen dat het een schande is, maar je kunt er ook om lachen. En zo'n wedstrijd rangschikken onder de categorie: parodie op voetbal."