‘Arrogante’ Noa Lang wil niet stoer doen: ‘Dat deed me wel wat’

Noa Lang maakte zaterdag bij de met 2-0 gewonnen thuisduel met Sparta Rotterdam zijn thuisdebuut voor FC Twente. De aanvaller liet zich meteen gelden en produceerde de laatste treffer van de Tukkers. Lang keek op van de fans van FC Twente tijdens de wedstrijd. "Ze zijn echt knettergek. De hele wedstrijd staan ze te dansen en te springen."

De huurling heeft de afgelopen maanden veel meegemaakt. De aanvaller maakte zijn basisdebuut bij Ajax, mocht ook meedoen in de Champions League en maakte ruzie met trainer Erik ten Hag tijdens het bekerduel met Telstar. "Er was veel kritiek op mij. Ik kan stoer doen en zeggen dat die kritiek mij niets deed, maar dat is niet zo. Dat deed me wel wat", zegt Lang in gesprek met het Algemeen Dagblad over de kritische teksten over zijn spel.

De buitenspeler weet dat hij geen grijze muis is, ook buiten de lijnen niet. "Ik lig altijd onder een vergrootglas. Mensen kijken naar mij en denken dat ik een arrogant mannetje ben, omdat ik een bepaalde uitstraling heb. Dat soort teksten raken me niet. Hoe anderen over mij denken doet me niks", aldus de twintigjarige Lang, die aangeeft dat de druk op zijn schouders niet per se groot is.

"Nee, dat niet. Er wordt veel van mij verwacht, maar daar houd ik van. Ik ben het bij Ajax gewend om onder druk te spelen, maar dat is hier niet anders. Ik zie dit als een mooie uitdaging", stelt de aanvaller, die FC Twente, de huidige nummer twaalf van de Eredivisie, niet ziet degraderen. "De kwaliteit is aanwezig in de groep. Wij zijn geen degradatiekandidaat."