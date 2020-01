AZ legt de druk bij Ajax na ruime overwinning op RKC

AZ heeft vrijdagavond geen fout gemaakt tegen RKC Waalwijk. Door een ruime 4-0 overwinning komen de Alkmaarders in puntenaantal gelijk met koploper Ajax. De Amsterdammers hebben een beter doelsaldo en komen zondag nog in actie tegen PSV. Oussama Idrissi was voor eigen publiek met twee doelpunten de grote man aan de kant van de thuisploeg.

AZ nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief en kon al na drie minuten op voorsprong komen toen RKC-doelman Etienne Vaessen de bal zomaar inleverde bij Idrissi. De Marokkaanse buitenspeler wist het cadeautje niet uit te pakken en prikte naast. De ploeg van Arne Slot bleef aandringen, maar de beste kansen waren voor RKC. Na een razendsnelle uitbraak kwam Richard van der Venne oog in oog te staan met Marco Bizot, maar schoot naast.

RKC deelde een aantal speldenprikjes uit en liet het na om te profiteren. Na een halfuur spelen was het AZ dat de score opende. Op aangeven van Myron Boadu tekende Idrissi voor de openingstreffer. De buitenspeler werd op de linkerflank aangespeeld, trok naar binnen en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied de trekker over: 1-0. Het tweede AZ-doelpunt liet vervolgens niet lang op zich wachten. Calvin Stengs stuurde Jonas Svensson de diepte in en de rechtsback had een uitstekende voorzet in huis, waarna Boadu scoorde.

Het mooiste doelpunt van de avond werd gemaakt door Idrissi. De linksbuiten kwam op kenmerkende wijze vanaf de linkerflank naar binnen en krulde de bal onhoudbaar tegen de touwen in de verre kruising. Doelman Vaessen was woest op zijn achterhoede, maar de verdedigers waren machteloos tegenover Idrissi. Met nog veertig minuten op de klok dreigde een afstraffing voor de hekkensluiter van de Eredivisie. Stengs deed er na 65 minuten spelen nog een schepje bovenop door de 4-0 te maken.

In de slotfase kreeg AZ diverse mogelijkheden op de score verder uit te breiden. Het team van trainer Fred Grim moest zich beperken tot verdedigen en wist nog meer tegendoelpunten te voorkomen. Met nog dertien wedstrijden voor de boeg en een achterstand van zeven punten op nummer zestien PEC Zwolle wordt handhaving een lastig verhaal voor RKC. AZ mag nog altijd dromen van de landstitel.