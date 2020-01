Atlético Madrid verrast op transfermarkt na mislopen van Edinson Cavani

Yannick Ferreira Carrasco keert op huurbasis terug bij Atlético Madrid, zo verzekeren AS en Marca donderdagavond. Volgens de Madrileense kranten is de spits van Dalian Yifang reeds in de hoofdstad van Spanje om zijn rentree af te ronden. Als hij de medische keuring vrijdag met goed gevolg afrondt en beide clubs de laatste plooien gladstrijken, wordt Ferreira Carrasco tot het eind van het seizoen gehuurd.

Atlético Madrid was deze maand op jacht naar een nieuwe spits en kwam aanvankelijk uit bij Edinson Cavani. Paris Saint-Germain sloeg echter meerdere biedingen af: volgens L'Équipe bedroeg het laatste bod achttien miljoen euro plus eventuele bonussen. Het ziet ernaar uit dat de Uruguayaan onhaalbaar wordt geacht, daar Atlético nu serieus werk maakt van de verrassende terugkeer van Ferreira Carrasco. Het is onduidelijk of een optie tot koop deel uitmaakt van het huurcontract; bij Dalian Yifang ligt hij vast tot eind 2022.

In 2015 haalde Atlético Madrid de buitenspeler weg bij AS Monaco voor twintig miljoen euro. In zijn eerste seizoen schommelde hij tussen basis en bank, maar in zijn tweede jaargang kwam hij veelvuldig in de plannen van Diego Simeone voor. Toch kwam Ferreira Carrasco in het seizoen 2017/18 niet veel meer aan spelen toe en dus liet Atlético hem, na een totaal van 81 competitieduels en 17 goals, verkassen naar China. Namens Dalian Yifang was Ferreira Carrasco goed voor 22 doelpunten in 47 optredens.

De 41-voudig international van België is 'volwassener' geworden in China, zijn clubmensen van Atlético volgens Marca van mening. Simeone is de afgelopen weken steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak van versterking: de nederlagen in de Supercopa tegen Real Madrid (na strafschoppen), Eibar in LaLiga en Cultural Leonesa in de Copa del Rey baarden hem deze maand zorgen, alsmede de remise tegen CD Leganés van zondag in de competitie. In die vier wedstrijden scoorde Atlético slechts eenmaal. Ferreira Carrasco zal in eerste instantie de concurrentie aangaan Álvaro Morata; Diego Costa is al twee maanden geblesseerd aan de heup.