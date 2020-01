Enorme afgang voor Luuk de Jong en Sevilla; ongelukkig moment Gudelj

Sevilla heeft zich donderdagavond geblameerd in de Copa del Rey. In de achtste finale ging de nummer drie van LaLiga betrekkelijk kansloos onderuit bij tweededivisionist CD Mirandés: 3-1. Vorige week had Mirandés ook al Celta de Vigo uitgeschakeld in het bekertoernooi. De stuntploeg weet vrijdag wie de opponent wordt in de kwartfinale van de Copa del Rey. Bij Sevilla deed Luuk de Jong negentig minuten mee, maar hij kwam weinig in het spel voor.

Zes spelers van Sevilla behielden hun basisplaats ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Granada (2-0 zege), maar toch had de huidige nummer drie van LaLiga het allesbehalve makkelijk met de middenmoter uit LaLiga2. De beste kansen waren in de eerste helft voor Mirandés en dus was de 2-0 ruststand logisch. Beide doelpunten kwamen van de voet van Matheus Aias. In de zevende minuut verdedigde Sevilla zwak uit na een dreigende situatie, waardoor Álvaro Peña de bal bij Aias kon krijgen. In het strafschopgebied draaide de Braziliaan langs zijn tegenstander en vuurde hij raak.

Na een klein halfuur kapte Aias op het middenveld Ever Banega uit, nadat hij de bal in de voete had gekregen van de tegenstander. Aias probeerde het vanaf een meter of 25 ineens. Net buiten het strafschopgebied stond Gudelj, die de armen weliswaar langs het lichaam hield maar de bal toch van richting veranderde met het bovenlichaam. Daardoor had keeper Tomás Vaclik geen kans: 2-0. In de blessuretijd van de eerste helft voorkwam Vaclik echter wel dat Aias zijn hattrick zou completeren. Na een voorzet vanaf de linkerflank probeerde de Braziliaan het met een hakbal achter het standbeen en had Vaclik zijn vingertoppen nodig om de 3-0 af te wenden.

In de tweede helft wist Sevilla de schade niet te repareren. Mirandés dreigde de score zelfs nog verder op te voeren, toen Peña mocht aanleggen voor een overtreding na een overtreding op hemzelf van verdediger Diego Carlos. Peña faalde echter vanaf elf meter: hij koos voor de linkerhoek en Vaclik pareerde zijn inzet. Vijf minuten voor tijd leidde een counter van de thuisploeg alsnog tot de definitieve nekslag. Álvaro Rey sprintte over de helft van Sevilla en stuitte in het strafschopgebied op de keeper, om in de rebound toe te slaan: 3-0. De Jong kreeg nog een mogelijkheid op de 3-1 uit een kopbal; in de slotminuut deed Nolito alsnog iets terug.