Vitesse slijt overbodige Bruns opnieuw aan laagvlieger in Eredivisie

Thomas Bruns maakt het seizoen op huurbasis af bij VVV-Venlo, zo maakt Vitesse donderdagmiddag wereldkundig. De 28-jarige middenvelder werd het afgelopen halfjaar uitgeleend aan PEC Zwolle, waar hij tot een doelpunt kwam in acht wedstrijden. Bruns kende een redelijke start in Zwolle, maar had al enige tijd geen basisplek meer onder trainer John Stegeman.

"Ik kom naar Venlo om speelminuten te kunnen maken en samen met de ploeg te zorgen dat we in de Eredivisie blijven", verklaart Bruns op de website van VVV. "Dat is onze focus en ons doel. Ik heb er enorm veel zin in om bij VVV-Venlo aan de slag te gaan. Bij PEC zat ik in de laatste fase voor de winterstop op een dood spoor. Voor mezelf is het daarom belangrijk dat ik het plezier in het voetbal weer terug krijg en een rol kan spelen in het team." NAC Breda had ook belangstelling, maar Bruns kiest dus voor een verhuurperiode bij VVV.

"De kwaliteiten en ervaring van Thomas kunnen we in de beslissende fase van de competitie goed gebruiken", aldus technisch manager Stan Valckx. "Hij is een middenvelder met veel dynamiek en weet ook regelmatig zelf het doel te vinden. Hij heeft zoveel Eredivisie-kilometers op de teller, dat jongens als Evert Linthorst en Simon Janssen daar ook weer iets van op kunnen steken. Thomas is gedreven. Hij kan én wil VVV-Venlo helpen én VVV Thomas. Er zit dan ook een win-win situatie in voor beiden."

Bruns lag vorig jaar bij VItesse in de clinch met toenmalig trainer Leonid Slutsky, waardoor de middenvelder zijn geluk ging beproeven bij PEC. In Zwolle raakte Bruns echter ook al snel uit beeld. Hij zou op eigen verzoek niet zijn meegegaan op trainingskamp in Spanje, iets dat de speler zelf heeft ontkend. "Ik mag niet mee", zo zei hij enkele weken geleden in een reactie aan TC Tubantia. De nu aan VVV verhuurde spelmaker trainde de laatste tijd mee met de beloften van PEC. Het contract van Bruns bij Vitesse loopt door tot medio 2021, maar het lijkt er niet op dat de middenvelder een toekomst heeft in Arnhem. Bruns speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Groningen en diende eerder in zijn loopbaan Heracles Almelo.