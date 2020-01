Real Madrid bekert door in Copa del Rey na flinke zege in La Romareda

Real Madrid heeft zich voor de kwartfinales van de Copa del Rey geplaatst. Het team van Zinédine Zidane had geen kind aan tweedeklasser Real Zaragoza, dat de tegengoals evenredig over twee helften om de oren kreeg: 0-4. Zidane gaf enkele basiskrachten rust, maar liet desalniettemin toch een kwalitatief sterk basiselftal aantreden. Bij Zaragoza, dat tot woensdag de laatste vijf duels in alle competities had gewonnen, genoot juist het komende competitieduel met Cádiz juist voorrang en derhalve stond een B-elftal op het veld.

Het krachtsverschil was meteen zichtbaar: Real Madrid legde in de eerste helft reeds de basis voor de overwinning. Het team van Zidane domineerde van begin af aan en kwam ook nog eens vroeg aan de leiding. Na een korte corner vanaf rechts in samenwerking met Daniel Carvajal zette Toni Kroos laag voor richting de doelmond, waar uiteindelijk de vrijgelaten Varane bij de tweede paal van dichtbij kon scoren: 0-1.

Real Zaragoza zette Alphonse Aréola in de eerste helft amper aan het werk. De doelman moest alleen na iets meer dan twintig minuten spelen in actie komen op een schot van Shinji Kagawa. Tien minuten later verscheen de 0-2 op het scorebord toen Kroos de bal veroverde en hij Lucas Vázquez bediende. De aanvaller verschalkte Álvaro Ratón met een inzet dicht bij de paal: 0-2.

Zaragoza was in de tweede helft veel beter dan voor rust, maar het gebrek aan kwaliteit speelde de thuisploeg parten. Twintig minuten voor tijd sloeg Real Madrid opnieuw toe. Na een goede combinatie met James Rodriguez werkte de actieve Vinicius Junior de bal over Ratón: 0-3. Zes minuten later tikte Karim Benzema bij de tweede paal een voorzet van Carvajal binnen en dat was tevens de eindstand in La Romareda. Vrijdag volgt de loting voor de kwartfinales.