Mitchell Dijks: ‘Hij zei: ‘Ik heb 60 miljoen op de bank, het boeit mij niet’’

Mitchell Dijks speelt sinds de zomer van 2018 voor Bologna en de voormalig Ajacied heeft zijn plek inmiddels wel gevonden in Italië. De linksback werkte in zijn eerste halfjaar bij i Rossoblu nog samen met AC Milan-icoon Filippo Inzaghi en dat was geen onverdeeld succes. Dijks blikt in gesprek met Andy van der Meijde in zijn programma Bij Andy in de Auto terug op zijn eerste periode in Bologna.

“Nee, dat was niet best. Als ik eerlijk mag zijn, hebben we ook geen een keer positiespel gespeeld. Pass- en trapvormen ook niet, alleen maar elf tegen elf. De dag van de wedstrijd wist hij nog niet eens wie hij ging opstellen. Dat is toch ook niks voor een speler? Je hebt toch vertrouwen nodig?”, legt hij uit aan Van der Meyde.

Inzaghi werd afgelost door Sinisa Mihajlovic en de Serviër, die vanwege de strijd tegen leukemie dit seizoen wel de nodige wedstrijden moest missen, heeft zijn zaakjes volgens Dijks veel beter op orde: “Met Sinisa wist je eigenlijk maandag al wie er zondag zou spelen, dat is gewoon fijn voor een speler. Met Inzaghi was het echt belabberd.”

Bologna staat er momenteel met een elfde plek in de Serie A prima voor, maar onder Inzaghi zag de situatie er niet zo rooskleurig uit. Volgens Dijks maakte dit echter weinig indruk op de voormalige goalgetter: “De resultaten waren ook minder en hij zei: ‘Ik kan zo weg, ik heb zestig miljoen euro op de bank. Ik kan zo ontslag nemen, het boeit mij niet.’ Zo stond hij ook op de training, ‘het boeit me niet’.”