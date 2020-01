Veldmate: ‘Dan is het aan Overmars om de beslissing te nemen’

Henk Veldmate is als hoofd scouting mede verantwoordelijk voor de komst van een groot aantal spelers bij Ajax. Hij merkt dat de Amsterdammers betere spelers kunnen halen nu er meer geld beschikbaar is gekomen na het succes in de Champions League. “Ajax heeft heel duidelijk een salarishuishouding gehad met bepaalde maxima, maar de laatste anderhalf jaar is dat losgelaten en zijn er andere dingen mogelijk gebleken”, zo laat hij weten op de clubwebsite van Ajax.

Veldmate doelt onder meer op de komst van spelers als Dusan Tadic, Daley Blind en Quincy Promes, die voor grote transfersommen naar de Johan Cruijff ArenA werden gehaald en een hoog salaris hebben. Ajax verdiende de afgelopen jaren grote bedragen in de Champions League en mede daardoor is het voor Veldmate makkelijker geworden om spelers te scouten. “We zijn meer gaan scouten in andere landen, op een hoger niveau: Spanje, Italië, Engeland, Duitsland. Omdat wij denken dat wij daar nu mogelijk in staat zijn om een aantal spelers weg te halen. We hebben meer budget, dus kun je ook in andere competities rondkijken.”

Veldmate staat bekend om zijn netwerk in Zuid-Amerika. Toch scout hij ook in andere gebieden. “We doen net zoveel in Nederland”, reageert hij. “Als je je wilt versterken, moet je eerst dicht bij huis kijken. Maar de norm bij Ajax ligt dermate hoog dat je soms verder moet kijken, dus Europa is voor ons ook een belangrijk scoutingsgebied. Als ik in Zuid-Amerika kom, vinden mensen dat aansprekender of interessanter dan België. Mijn volgende reis? Colombia, tweeënhalve week en twintig wedstrijden.”

“Scouting moet vooral achter de schermen plaatsvinden”, vindt Veldmate. “Het is voorbereidend werk wat uiteindelijk leidt tot een advies. Dan is het aan de directie, en in dit geval Marc Overmars, om de beslissing te nemen. Hij is ook degene die het hele traject moet verantwoorden. Wij zijn er voor om het advies voor te bereiden en te geven. Dat doen we achter de schermen en dan is het daarna aan een directeur voetbalzaken.”