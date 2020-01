PSG laat níéts van zich horen: ‘Er zijn grenzen, ik ga er niet om smeken’

Het is nog onduidelijk of Thiago Silva ook komend seizoen voor Paris Saint-Germain speelt. De 35-jarige centrumverdediger uit Brazilië beschikt over een aflopende verbintenis en de clubleiding van de Fransen heeft nog geen aanstalten gemaakt om de samenwerking te verlengen. Het geduld van de veteraan én zaakwaarnemer Paulo Tonietto wordt dan ook op de proef gesteld.

“PSG heeft Thiago nog niets laten weten”, erkent Tonietto maandagavond in gesprek met France Football. “Hij wil blijven, maar er zijn grenzen. Ik ga niet smeken om een gesprek, ook al is technisch directeur Leonardo een vriend van mij. Als PSG niets laat weten, zullen we een beslissing moeten nemen. We kunnen niet eeuwig wachten.”

Thiago Silva is bezig aan zijn achtste seizoen in dienst van PSG en heeft inmiddels de barrière van driehonderd wedstrijden in alle competities doorbroken. Ook deze voetbaljaargang is hij een onbetwiste basiskracht voor trainer Thomas Tuchel en staat de teller op 26 wedstrijden in alle competities.

“Clubs in Europa en uit Brazilië hebben contact met mij opgenomen, maar we wachten eerst op een gesprek met PSG”, benadrukte de belangenbehartiger. “Dat is de eerste optie van Thiago. Hij wil blijven en hij wil de club respecteren. We willen niet aan een plan B denken. Nog niet.” Onder meer Fluminense, de club waar Thiago Silva voor de tweede keer een transfer naar Europa afdwong, zou interesse hebben.