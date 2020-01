Voetbalwereld rouwt om overlijden NBA-legende Kobe Bryant (41)

De sportwereld is zondagavond opgeschrikt door de dood van NBA-legende Kobe Bryant. Volgens het doorgaans betrouwbare TMZ overleed de 41-jarige oud-basketballer bij een helikoptercrash in Los Angeles. Ook vanuit de voetbalwereld is geschokt gereageerd op het overlijden van Bryant.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe ?????? pic.twitter.com/FOd365chEL