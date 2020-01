Feyenoord heeft eindelijk beet en presenteert langverwachte spits

Robert Bozenik heeft zich definitief aan Feyenoord verbonden, zo maakt de Rotterdamse bekend via de officiële kanalen. De van MSK Zilina afkomstige aanvaller kwam zonder problemen door de medische keuring in De Kuip en tekende daarna een contract tot medio 2024. Volgens het Algemeen Dagblad ligt de transfersom van Bozenik tussen de vier en vijf miljoen euro.

Bozenik werd de afgelopen tijd ook genoemd bij Hamburger SV, maar Feyenoord is dus de nieuwe werkgever van de twintigjarige aanvaller. De kersverse aanwinst, met acht interlands voor Slowakije achter zijn naam, wilde graag naar Nederland komen en voerde de afgelopen week gesprekken met de clubleiding van de Rotterdammers. Feyenoord kwam vrijdag tot een akkoord met Zilina, waarna Bozenik zijn handtekening zette onder een verbintenis bij de nummer drie in de Eredivisie. De tussentijdse aankoop van Feyenoord kwam in zijn periode bij Zilina tot 19 doelpunten en 6 assists in 58 officiële wedstrijden.

Frank Arnesen is blij dat de komst van Bozeník succesvol is afgerond: ‘De komst van Róbert geeft ons meer mogelijkheden in aanvallend opzicht. Hij is een jong maar groot talent dat we de tijd geven om hier te groeien en zich verder te ontwikkelen”, aldus de technisch directeur op de clubwebsite over de aankoop, die zaterdag met succes de medische keuring doorstond. Feyenoord was niet de enige club met interesse, zo verklaart Arnesen. “We zijn dan ook blij dat Róbert heel bewust voor Feyenoord heeft gekozen en we hem nu, met medewerking en de steun van alle geledingen binnen de club, voor een lange tijd aan ons hebben weten te binden.” Bozenik gaat bij Feyenoord spelen met rugnummer negentien.

Trainer Dick Advocaat was al langer op zoek naar aanvallende versterkingen, daar hij voor de spitspositie eigenlijk alleen kan beschikken over Nicolai Jörgensen. De Deense aanvaller ontbrak eerder dit seizoen vanwege een knieblessure, waardoor toenmalig trainer Jaap Stam noodgedwongen een beroep deed op Steven Berghuis en Luis Sinisterra in de punt van de aanval. Advocaat dacht ook aan het aantrekken van oude bekende Aleksandr Kokorin, die echter voor PFC Sochi koos. Daarnaast werden Jelle Vossen (Club Brugge), Jeremain Lens (Besiktas) en Amadou Ciss (Fortuna Sittard) in verband gebracht met Feyenoord.

Dinsdagavond mag Bozenik nog niet in actie komen namens Feyenoord in het restant van het bekerduel met Fortuna Sittard. "Op grond van de reglementen van de KNVB mogen er bij het hervatten van een gestaakte wedstrijd geen nieuw aangetrokken spelers worden toegevoegd aan de wedstrijdselectie", zo laat Feyenoord weten.