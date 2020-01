Atlético Madrid verkijkt zich op derdeklasser en is klaar in Copa del Rey

Cultural Leonesa heeft donderdagavond in de Copa del Rey voor een stunt van jewelste gezorgd. De derdeklasser was in eigen huis na verlenging te sterk voor Atlético Madrid, dat zodoende naast de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi grijpt en zich volledig kan gaan focussen op de verrichtingen in LaLiga en de Champions League: 2-1.

Lucas Giffard was de grote plaaggeest voor Atlético. De doelman hield zijn team meerdere keren op de been. Hij voorkwam in de eerste twintig minuten zekere doelpunten van Vitolo en Héctor Herrera. In het restant van de eerste helft was Atlético minder nadrukkelijk aanwezig en was Cultural Leonesa meer aan de bal, zonder gevaarlijk te zijn.

Atlético slaagde er pas na een uur spelen in om Giffard te passeren, toen Ángel Correa een goede pass van Joao Félix met een diagonale inzet verzilverde: 0-1. Cultural kwam zeven minuten voor het einde op gelijke hoogte. Een inzet van Juan Castañeda ter hoogte van de strafschopstip plofte in een keer, zonder de grond te raken, achter Antonio Adán.

Giffard zorgde er met vier reddingen in de laatste vijf minuten voor dat de derdeklasser een verlenging kon spelen. Ook daarin was de doelman met meerdere reddingen doorslaggevend, net als Sergio Benito in de 108ste minuut. Het schot van de aanvaller met links eindigde in de korte hoek van Adán en betekende de winnende treffer.