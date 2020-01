‘Dilrosun-verhaal krijgt vervolg; Italianen horen voorwaarden uit Duitsland’

Javairô Dilrosun blijft nadrukkelijk in beeld bij AS Roma, zo weet de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio donderdag te melden. De Italianen denken in eerste instantie aan een huurdeal inclusief een koopoptie, maar Hertha BSC is naar verluidt alleen bereid te praten als Roma de aanvaller gelijk definitief overneemt. Dilrosun, sinds 2018 verbonden aan de Duitse club, ligt in Berlijn nog ruim drie jaar vast.

Calciomercato wist maandag al te melden dat Dilrosun zich mag verheugen op belangstelling vanuit Rome. Zaakwaarnemer Lorenzo Wouter gaf toen een korte reactie op de geruchten omtrent de Nederlandse buitenspeler. "In de voetballerij is alles mogelijk. Hij doet het momenteel erg goed bij zijn club." Volgens Di Marzio is Wouter inmiddels in gesprek met de beleidsbepalers van Roma om de mogelijke transfer richting de Serie A in kaart te brengen.

Dilrosun is bezig aan zijn tweede seizoen in het shirt van Hertha en kwam in anderhalf jaar in de Bundesliga tot 5 doelpunten en 6 assists in 33 wedstrijden voor het elftal van trainer Jürgen Klinsmann. De 21-jarige aanvaller debuteerde in november 2018 in het Nederlands elftal in het uitduel met Duitsland (2-2) in de groepsfase van de Nations League. Sindsdien maakte bondscoach Ronald Koeman echter geen gebruik meer van Dilrosun, die de jeugdopleidingen doorliep van Ajax en Manchester City. Zijn geschatte transferwaarde is gestegen naar achttien miljoen euro.

Op het wensenlijstje van Roma staan overigens meer namen. Real Sociedad kan in dat kader een bod verwachten op Adnan Januzaj, eerder in zijn loopbaan speler van onder meer Manchester United en Borussia Dortmund. Door de naam van Xherdan Shaqiri is een streep gezet, want Liverpool wil de aanvallende middenvelder niet tussentijds laten vertrekken. Een ruildeal voor Internazionale-aanvaller Matteo Politano viel in het water, want Roma-middenvelder Leonardo Spinazzola kwam niet door de medische keuring heen.