Wouter Burger verlaat Feyenoord: ‘Ik zie dit echt als een kans’

Excelsior huurt Wouter Burger tot het einde van dit seizoen van Feyenoord, zo meldt eerstgenoemde Rotterdamse club donderdagochtend via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder speelde eerder één seizoen in de jeugdopleiding van Excelsior en maakte in 2013 de overstap naar Feyenoord.

De middenvelder zat afgelopen vrijdag al op de tribune om zijn nieuwe teamgenoten te bekijken in de thuiswedstrijd tegen Telstar (3-3). "Mooi om ze alvast aan het werk te zien", laat Burger weten op de site van Excelsior. "Het was denk ik niet hun beste wedstrijd, maar ze gaven wel alles en toonden veerkracht na achterstand. Ik zie ontzettend veel mogelijkheden voor dit team en voor mezelf."

"Toen Excelsior kwam had ik daar meteen een goed gevoel bij. Een aantal jongens ken ik en het voelt goed om hier te gaan spelen. Daarom was ik er snel uit", aldus de middenvelder. "Bij Feyenoord is het gelopen zoals het is gelopen. Ik zie dit daarom echt als een kans om te laten zien dat ik goed genoeg ben. Ik voel me goed en ben er klaar voor om te spelen."

Als de middenvelder wordt gevraagd zichzelf te omschrijven, stelt de jongeling dat hij iemand is die altijd voor de overwinning gaat. "Ik heb een goede techniek en pass, en scorend vermogen. Ik kan op alle posities op het middenveld uit de voeten. Ik heb geen voorkeur, elke positie heeft uitdagingen en mogelijkheden. Verder moet ik het vooral laten zien, maar ik ben ervan overtuigd dat ik mijn steentje aan dit elftal kan bijdragen."