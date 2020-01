PSV doet concreet voorstel en moet mogelijk nog dagenlang wachten

PSV heeft Ricardo Rodríguez een concreet voorstel gedaan, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. Volgens de regionale krant heeft de linksback van AC Milan het voorstel 'nog' niet geaccepteerd en kan het nog dagen duren voordat PSV een definitief antwoord krijgt. Voorlopig kan PSV nog niet voldoen aan de salarisvoorstellen van Rodríguez, zo klinkt het.

De mogelijkheid bestaat wel dat PSV een akkoord bereikt met AC Milan. De Serie A-club wil de vleugelverdediger uit Zwitserland graag van de loonlijst schrappen. Het eveneens geïnteresseerde Fenerbahçe is onlangs afgehaakt vanwege financiële restricties: door een transferverbod mag de grootmacht uit de Süper Lig geen spelers meer aantrekken. Daardoor heeft PSV een grotere kans om met Rodríguez aan de haal te gaan.

De nummer vier van de Eredivisie is desondanks 'niet bereid om totaal buiten het huidige salarisgebouw te treden', zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant is niet bekend of de clubleiding wil schakelen naar alternatieven indien het toch niet mogelijk blijkt om Rodríguez uit Italië te halen. "Ook is niet bekend of PSV tot de laatste dag van de transferperiode wil wachten op hem", voegt de krant toe.

Vorige week vrijdag meldde het Eindhovens Dagblad dat PSV inzet op een huurdeal van een halfjaar. Het riante salaris van Rodríguez is voorlopig echter het belangrijkste struikelblok voor PSV. Alle betrokken partijen proberen hiervoor een oplossing te vinden, meldde de krant. Milan verlangt naar verluidt een huursom van een miljoen euro, waarna Rodríguez, wiens contract in Italië nog anderhalf jaar doorloopt, voor zes miljoen euro definitief zou kunnen vertrekken.