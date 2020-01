Mourinho kan dankzij late treffer van Son toch nog opgelucht ademhalen

Tottenham Hotspur is er op het nippertje in geslaagd om af te rekenen met hekkensluiter Norwich City. Tot de 79e minuut stond er een gelijke stand op het scorebord in het Tottenham Hotspur Stadium, maar dankzij een doelpunt van Heung-Min Son wist de ploeg van manager José Mourinho uiteindelijk met 2-1 te winnen. Leicester City rekende tegelijkertijd in eigen stadion zonder al teveel problemen af met West Ham United: 4-1.

Tottenham Hotspur - Norwich City 2-1

Tottenham kon wel weer eens een opsteker gebruiken, nadat de vier laatste competitiewedstrijden slechts twee punten hadden opgeleverd. Het elftal van Mourinho leidde halverwege met 1-0, zonder groots te spelen. Tim Krul werd in de eerste helft nauwelijks in verlegenheid gebracht door the Spurs, maar was zeven minuten voor rust wel kansloos op een intikker van dichtbij van Dele Alli. Bij Tottenham keerde Hugo Lloris na een afwezigheid van drie maanden terug onder de lat, maar de Franse doelman hoefde in de eerste 45 minuten geen enkele redding te verrichten.

Vrijwel direct na de onderbreking vreesde Norwich City voor een rode kaart voor Todd Cantwell. De verdediger ging onbesuisd door op Erik Lamela, waarna een interventie van de videoscheidrechter (VAR) volgde. Cantwell kon uiteindelijk echter opgelucht ademhalen: arbiter Chris Kavanagh liet de ex-speler van Fortuna Sittard wegkomen met geel. Norwich City had het daarna een fase lastig, maar de hekkensluiter wist twintig minuten voor tijd toch verrassend langszij te komen. Pukki benutte een strafschop, nadat Ryan Sessegnon Max Aarons in de zestien had gevloerd. Tottenham leek vervolgens af te stevenen op puntverlies, maar elf minuten voor tijd zorgde Heung-Min Son toch nog voor opluchting in Noord-Londen: de Zuid-Koreaan kopte van dichtbij de 2-1 binnen na een afgeweken voorzet van Alli.

Leicester City - West Ham United 4-1

Leicester City, na twee nederlagen op rij nog altijd de nummer drie van de Premier League, begon uitstekend aan de thuiswedstrijd tegen West Ham United. The Foxes kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong, nadat Ricardo Pereira vrijkwam in het strafschopgebied en in de doelmond Harvey Barnes wist te vinden. De Portugese vleugelverdediger was op slag van rust zelf trefzeker, toen hij volledig vrij kon uithalen binnen het strafschopgebied. Kort na rust kreeg West Ham een buitenkans om terug te komen in de wedstrijd, nadat Sébastien Haller gevloerd werd door Wilfred Ndidi. Mark Noble slaagde erin om de spanning terug te brengen met de aansluitingstreffer. Leicester City gooide het duel tien minuten voor tijd uiteindelijk op slot: Ayoze Pérez trof doel vanuit een strafschop. De Spaanse spits bepaalde de eindstand kort voor het laatste fluitsignaal ook nog op 4-1. Een domper op de ruime zege was voor Leicester het uitvallen van Jamie Vardy, die ogenschijnlijk een hamstringblessure opliep