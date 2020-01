Feyenoord heeft nieuw doelwit: ‘Dick heeft bij mij informatie ingewonnen’

Feyenoord is nog altijd op zoek naar een nieuwe spits. Coach Dick Advocaat heeft momenteel weer de beschikking over Nicolai Jörgensen, maar ziet nog altijd graag een concurrent voor de Deen komen in de aanvalslinie. Nadat de afgelopen weken diverse namen de revue zijn gepasseerd, lijkt nu Jelle Vossen hoog op het verlanglijstje te staan.

De Rotterdamse club zag dinsdag Aleksandr Kokorin voor PFC Sochi kiezen, terwijl Robert Bozenik voor Hamburger SV zou hebben gekozen. De namen van onder meer Jeremain Lens en Amadou Cissé werden ook genoemd als doelwitten. Volgens FOX Sports lijkt het erop dat de dertigjarige Vossen van Club Brugge nu op het lijstje van Advocaat staat.

Mario Been verklapte dinsdag tijdens een uitzending op de tv-zender dat Advocaat contact met hem heeft gezocht om te praten over een speler. "Dick heeft bij mij informatie ingewonnen over een bepaalde speler, maar ik heb gezegd dat ik er verder niets over op televisie zou zeggen", aldus Been, die niet wil beamen dat het om Vossen gaat.

"Daar heb ik ook nog meegewerkt, wel een goede spits trouwens", aldus Been kortaf. De trainer kent Vossen van zijn periode als trainer van KRC Genk, waar hij tussen 2011 en 2014 eindverantwoordelijke was. De aanvaller speelde van 2006 tot 2015 bij de Belgische club. Momenteel ligt de routinier tot komende zomer vast bij Club Brugge.