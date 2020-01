Protegé van Frank de Boer richt zich op: ‘Ik ben niet boos op de club’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Jaïro Riedewald (23), die na twee seizoenen waarin hij nauwelijks aan spelen toekwam bij Crystal Palace in de afgelopen weken weer een basisplaats heeft. De drievoudig international van het Nederlands elftal profiteert optimaal van de fysieke ongemakken bij landgenoot Patrick van Aanholt en groeit op de linksbackpositie langzaam uit tot een publiekslieveling op Selhurst Park.

Door Robin Bruggeman

Ajax leek een jaar of vijf geleden met de talenten Riechedly Bazoer, Kenny Tete, Anwar El Ghazi en Riedewald te beschikken over een Gouden Generatie, van wie verwacht werd dat zij binnen afzienbare tijd de Europese top zouden gaan bestormen. Anno 2020 vinden we Bazoer echter terug in de Eredivisie bij Vitesse, schippert Tete tussen bank en basis bij Olympique Lyon, is El Ghazi uitgegroeid tot smaakmaker bij degradatiekandidaat Aston Villa en maakt Riedewald na het hele seizoen 2018/19 geen seconde in de Premier League te hebben gespeeld weer langzaam zijn rentree op het hoogste niveau. De verdediger annex defensieve middenvelder volgde leermeester Frank de Boer in de zomer van 2017 naar Londen, maar bleef enigszins verweesd achter toen het dienstverband van de trainer bij the Eagles al na tien weken ten einde kwam.

De Boer en Riedewald kenden elkaar goed van hun gezamenlijke periode in Amsterdam. Het was de huidige coach van Atlanta United die het talent in december 2013 voor de leeuwen gooide tegen Roda JC Kerkrade en Riedewald zo een debuut om nooit te vergeten gunde. De verdediger kwam in de slotfase bij een 1-0 achterstand in het veld en wist Ajax dankzij twee doelpunten hoogstpersoonlijk de winst te bezorgen. Deze zege leverde De Boer en zijn manschappen het winterkampioenschap op en een halfjaar later was ook de landstitel voor de Amsterdammers. Riedewald speelde daarna nog 65 wedstrijden onder De Boer, maar werd in zijn periode in de hoofdmacht van Ajax ook ‘slachtoffer’ van zijn eigen veelzijdigheid. Doordat hij centraal achterin, op de linksbackpositie én controlerend op het middenveld kon spelen, slaagde Riedewald er maar niet in om op een van deze plekken een basisplaats te veroveren. Onder De Boers opvolger Peter Bosz verdween hij vervolgens langzaam naar het tweede plan en in januari 2017 had Riedewald de club waar hij zijn opleiding had genoten eigenlijk al willen verlaten.

Riedewald beleefde met twee doelpunten tegen Roda JC een droomdebuut in het betaald voetbal

“Maar Ajax heeft ‘nee’ gezegd. Ze willen met mij voor het kampioenschap gaan en hebben me nodig in de resterende wedstrijden. Maar ik speel niet en daar ben ik niet blij mee. Er wordt gezegd dat er vertrouwen in mij is, maar dat vind ik moeilijk te geloven. Ik mag niet weg en dat is frustrerend. Als Ajax ja had gezegd tegen de interesse, wie weet hoe het dan was gelopen. Ik ben een jonge jongen en wil gewoon spelen. Ik moet voetballen om beter te worden en als ik alleen op de bank zit, gebeurt dat niet”, vertelde hij destijds aan FOX Sports. Een halfjaar later kreeg hij echter toch nog zijn gewenste transfer en na maanden van geruchten, waarin ook clubs als Chelsea en VfL Wolfsburg de revue passeerden, trok Crystal Palace negen miljoen euro uit om Riedewald naar de Premier League te halen. In de korte periode dat De Boer de teugels in handen had bij de club uit de wijk Selhurst moest Riedewald al genoegen nemen met een aantal reservebeurten en na de entree van Roy Hodgson als opvolger van de Nederlandse trainer zat hij vaker op de bank of tribune dan hij in het veld stond. Riedewald maakte in zijn eerste seizoen in de Premier League nog 434 minuten verspreid over 12 optredens. In de afgelopen voetbaljaargang kwam hij, ondanks dat hij tijdens 17 van de 38 duels wel bij de wedstrijdselectie zat, helemaal niet meer van de bank af en de naam van de verdediger verdween langzaam uit de gedachten van de fans van de Londense club.

‘Wij vinden dat hij niet actief genoeg is’

Net als bij Ajax leken Hodgson en zijn assistenten in de afgelopen seizoenen niet zo goed te weten hoe zij Riedewald het best konden gebruiken. Ray Lewington, de rechterhand van de hoofdtrainer, sprak zich in november 2018 op een supportersbijeenkomst na vragen uit het publiek al eens uit over de situatie van Riedewald: “Hij is een centrale middenvelder. Hij heeft een tijd geleden ook centraal achterin gespeeld en hij is zelfs linksback geweest. Hij is een erg aardige jongen en ik zou zeggen dat hij een middenvelder is. Wat ons betreft, en dat is alleen onze mening, is hij niet zo goed als Luka Milivojevic op die plek. Hij is technisch enorm goed, maar wij vinden dat hij niet actief genoeg is. Hij is rustig, ik denk ook dat hij op die manier is opgeleid. De Premier League is echter veel chaotischer en soms helpt het om kalm te blijven, maar je moet ook actief zijn. Hij heeft wel de rust om achterin te spelen, aangezien hij zich niet snel van zijn stuk laat brengen.” Ook Hodgson liet zich eind vorig jaar tegenover de London Evening Standard in soortgelijke bewoordingen uit over zijn pupil: “Het is niet zo dat Riedewald in de afgelopen twee jaar geen indruk achter heeft gelaten. Het is meer dat hij een van de kandidaten is geweest voor een plek centraal op het middenveld, waar wij op ons sterkst zijn. Het is niet makkelijk om in het team te komen en het shirt af te pakken van iemand die het goed doet.”

Afgelopen zomer werd er dan ook druk gespeculeerd over een vertrek van Riedewald bij Crystal Palace en onder meer Galatasaray, Swansea City en Leeds United kwamen voorbij als gegadigden. Het meest concreet was echter de Duitse hekkensluiter SC Paderborn en de club uit de Bundesliga had naar verluidt zelfs al het rugnummer 6 klaarliggen voor Riedewald, die op huurbasis naar de Benteler Arena zou moeten komen. Deze deal klapte echter op het laatste moment, al sloot sportief directeur Martin Przondziono destijds in gesprek met Kicker niet uit dat zijn club in de toekomst weer terug zou keren voor Riedewald: “Hij is en blijft een interessante speler.” Inmiddels ziet de situatie voor de Nederlander er echter heel anders uit. Crystal Palace kreeg in de afgelopen maanden te maken met een heuse blessuregolf, die onder meer Patrick van Aanholt en diens vervanger Jeffrey Schlupp als slachtoffers eiste. Hodgson kwam zodoende weer uit bij Riedewald en op 16 december stond hij tegen Brighton & Hove Albion voor het eerst in 659 dagen weer eens in de basis in de Premier League.

Riedewald maakte een moeilijke periode door na het vertrek van De Boer bij Crystal Palace

Man of the Match

Nadat hij tegen Brighton halverwege de wedstrijd naar de kant werd gehaald volgde een invalbeurt tegen West Ham United waarin hij met een redding op de doellijn in de slotfase de 2-1 voorsprong van zijn ploeg in stand hield en dergelijke acties zorgen ervoor dat Riedewald onder de achterban van Crystal Palace een populaire speler aan het worden is. In de vijf daaropvolgende duels stond hij in de basis, met de wedstrijden tegen Arsenal en Manchester City als voorlopige hoogtepunten. Riedewald hield zich tegen the Gunners uitstekend staande tegenover mega-aankoop Nicolas Pépé en werd vanwege dat optreden door de BBC zelfs uitgeroepen tot Man of the Match. Ook de supporters van the Eagles waren vol lof over de wedstrijd die Riedewald speelde tegen de stadsgenoot en velen vragen zich inmiddels af hoe het kan dat Hodgson hem twee jaar lang links heeft laten liggen. “Het lijkt erop we het probleem op de linksbackpositie opgelost hebben. Ik hoop dat Roy hem laat staan, hij maakt een veel zekerder indruk dan Van Aanholt”, viel onder meer op Twitter te lezen, al willen sommigen Riedewald ook graag op het middenveld zien spelen zodra Van Aanholt weer terug is.

Paderborn werd voor de start van deze transferperiode genoemd als nieuwe ‘ontsnappingsmogelijkheid’ voor Riedewald, maar de kans lijkt klein dat hij in januari mag vertrekken. Zolang de verdediger zo blijft spelen als tegen Arsenal, zal ook Hodgson niet om hem heen kunnen: “Hij was fantastisch toch? Ik ben heel blij voor die jongen”, was diens reactie tegenover de Sutton & Croydon Guardian. “Ik kan me nog herinneren dat ik er met Jaïro over gesproken heb: ‘Is de linksbackpositie niet iets voor jou?’, en zijn antwoord was eigenlijk: ‘Nee, ik denk niet dat ik dat kan.’ Ik zei laatst nog tegen hem: ‘Zie je wel! Ik wist wel dat je daar kon spelen.’ We hebben altijd geweten dat hij een goede voetballer is, maar het is ons eerder niet gelukt om hem een plekje te geven in ons systeem. Nu is dat wel gelukt, speelt hij op reguliere basis en ik denk dat hij elke wedstrijd beter wordt. Ik ben enorm blij met hem en ook voor hem. Hij is de afgelopen seizoenen altijd een modelprof geweest, die altijd zijn taken uitvoerde op de training en nooit klaagde. Hij was natuurlijk teleurgesteld dat de coach, ik dus, hem niet opstelde en dat recht heeft hij ook. Maar hij begrijpt ook dat ik een keuze moet maken en dat die keuze eerder niet op hem viel.”

'Hodgson heeft me blijkbaar nodig. Of zegt dat, maar gebruikt me niet'

‘Elke transferperiode heb ik bij de manager aangeklopt’

Met Van Aanholt die op korte termijn terug wordt verwacht, breken er hoe dan ook spannende tijden aan voor Riedewald en het is de vraag of hij de komende tijd blijft spelen. Hij liet onlangs aan Palace TV in ieder geval weten blij te zijn met de ontwikkelingen van de laatste paar maanden: “Als je erin komt voor een halfuur of vijf minuten en je de volgende wedstrijd weer op de bank zit, blijft het moeilijk. Zodra je weet dat je twee of drie wedstrijden achter elkaar gaat spelen, is alles anders. Dan kan je je een week lang op de wedstrijd focussen, jezelf voorbereiden. Dat is ook wat ik afgelopen week heb gedaan en dat voelde goed. Als ik naar de club rij, doe ik dat altijd met een glimlach op mijn gezicht. Ik voel me hier goed. Ik ben niet boos op de club.”

De verdediger liet desondanks afgelopen weekend na de wedstrijd tegen Manchester City in gesprek met het Algemeen Dagblad wel weten een vertrek niet uit te sluiten: “Elke transferperiode heb ik bij de manager aangeklopt. Ik weet niet hoe het komt, maar op die momenten is er altijd een blessuregolf. Toen ik de laatste keer naar de kamer van Hodgson ging, zag ik hem al lachen. Ik wist genoeg. Ik ga niet lastig doen of uit protest een week niet trainen. Ik heb mijn contract getekend. Hodgson heeft me blijkbaar nodig. Of zegt dat, maar gebruikt me niet.” Een terugkeer naar de Eredivisie is daarbij niet uitgesloten: “Weet je, ik kom uit Nederland, schaam me helemaal niet om terug te komen. Als de juiste aanbieding komt, alles goed voelt en ik er zin in heb dan valt er te praten. De Eredivisie is een mooie competitie. Ajax? Ik weet niet in welk rijtje ik me moet inschalen. Kan ik terug naar de topclubs, moet ik me richten op de middenmoot of het rechterrijtje? Ik weet niet wat mijn status is.”